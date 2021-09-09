ODTÜ'den 350 bin kişiye çevrim içi eğitim

Platformun yöneticisi ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, ODTÜ'nün eğitim alanındaki kazanımlarını toplumla paylaşmak için geliştirdiği Bilgeİş platformunun "https://bilgeis.net" adresi üzerinden herkese, ücretsiz olarak kullanımda olduğunu söyledi. Bilgeİş'in ODTÜ yönetiminde, profesyonel ekiplerce hazırlandığını 120 adet ücretsiz ders içeren bir çevrim içi eğitim platformu olduğunu anlatan Çağıltay, başarıyla tamamlanan her ders için ODTÜ tarafından onaylı sertifika verildiğini aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği finansmanı ile ODTÜ tarafından hazırlanan Bilgeİş eğitim portalı ile herkese açık ve ücretsiz eğitimler sunulduğunu dile getiren Çağıltay, şu bilgileri paylaştı:

"Bilgeİş platformunda çalışan, işveren, öğrenci ya da meslek öğrenmek isteyen herkese yönelik içerikler bulunuyor. Eğitim içeriklerinde özellikle çalışanların Sanayi 4.0 değişimine uyum yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ancak eğitim portalı, iş dünyasının yanı sıra toplumun her kesimine yönelik içerikleri ile herkesin yararlanabileceği açık bir okul gibi hizmet veriyor. Bilgeİş, yeni bir şey öğrenmek ve kendisini geliştirmek isteyen herkes için faydalı olabilecek basit, anlaşılır ve kolay takip edilebilen ücretsiz dersler içeriyor."

HER GÜN YÜZLERCE KAYIT

Çağıltay, eğitim portalında bulunan bütün derslerin, teknik terimler dışında tamamıyla Türkçe olduğunu vurguladı. Bilgeİş eğitim portalı üzerinde bulunan 120 çevrim içi dersin ücretsiz ve herkese açık olduğunu belirten Çağıltay, her gün yüzlerce kişinin kayıt olup eğitim aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bilgeİş'e Eylül 2021 itibarıyla 350 binin üzerinde katılımcı üye oldu. Katılımcıların 13 bini işveren, 110 bini ise çalışanlardan oluşuyor, Geri kalan üyeleri ise çalışmayan bireyler, öğretmenler ve öğrenciler oluşturuyor. Katılımcılar, Eylül 2021 tarihine kadar Bilgeİş eğitim portalı üzerinden 214 bin sertifika aldı. Katılımcılar dersleri ortalama 27 gün içinde tamamlıyor."

KISA SÜREDE DERS İÇERİĞİ TAMAMLANIYOR

Bilgeİş'te bulunan derslerin içeriğinin ağırlıklı olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili olduğuna vurgulayan Çağıltay, ayrıca sosyal becerilerini geliştirmek veya hobi edinmek isteyenler için de çok sayıda derslerin bulunduğunu söyledi.

Bilgeİş portalı üzerinden, robotik programlamadan liderliğe, üç boyutlu modellemeden kişisel stres yönetimine, drone kullanımından vitrin tasarımına kadar pek çok derse ulaşılabildiğini aktaran Çağıltay, "Portalda bulunan dersler, başlangıç seviyesinden başlayarak kişiye o konu hakkında gerekli altyapıyı kazandıracak şekilde ilerliyor. Kullanıcılar, içerik hakkında hiçbir bilgiye sahip olmasalar bile kısa süre içinde tüm ders içeriğini tamamlayabiliyor" dedi.

ÖDEVLERİ DERS ASİSTANLARI KONTROL EDİYOR

Katılımcıların istedikleri derse ve ders değerlendirme bölümlerine özgürce istedikleri zaman katılabildiğini belirten Çağıltay, ayrıca kullanıcılara ödevler verildiğini, bu ödevleri kontrol eden ders asistanlarının ve haftanın her günü çalışma saatleri içinde, kullanıcıların anlık sorularını yanıtlamak için canlı destek masasının bulunduğunu bildirdi.

Kürşat Çağıltay, Bilgeİş Projesi kapsamında, yeni eğitimlerin geliştirildiğini, en son açılan yapay zeka dersine büyük ilgi bulunduğunu ve mobil oyun programlamaya yönelik çok sayıda dersten oluşan bir ücretsiz sertifika programının hazırlandığını sözlerine ekledi.