ODTÜ petrol mühendisliği dünya 11’incisi

QS’nin küresel üniversite performans karşılaştırmasının 2021 versiyonu, 51 akademik disiplinde 16 Türk üniversitesindeki 101 programın performansı hakkında bağımsız veriler sunuyor. Sonuçlar, Türk üniversitelerinin geçen yıldan daha iyi bir performans gösterdiğini gösteriyor: 25 program sıralamada yükselirken sadece 14’ü düştü. QS diğer bulguları:

- Türk üniversiteleri Petrol Mühendisliği ve Maden ve Maden Mühendisliği için bölgedeki diğer okullara nazaran özel bir güç gösterdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (12 sıra atlayarak 36'nci sırada) Petrol Mühendisliği sıralamasında ilk 50’ye girdi. Boğaziçi Üniversitesi (51-100 kategorisinden 48'inci sıraya yükseldi)

- QS’nin Maden ve Maden Mühendisliği sıralamasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 36'ncı sırada yer alırken, İstanbul Teknik Üniversitesi geçen yıl yerleştikleri 48'inci sıradan 42'nci sıraya yükseldi.

- Sıralamaların devamında, QS ayrıca Türk yüksek öğreniminin yüksek kaliteli Mühendislik kursları sağlama konusunda bölgenin en güçlüsü olduğunu sonucunu buldu. Toplamda 21 Türk üniversitesinin programları akademik disiplinlerinde ilk 200 sırayı alıyor - bu 21 programın 12’si Mühendislik programlarından oluşuyor. Türkiye’nin en iyi programlarının tam listesi - konularına göre dünyanın en iyi 200 programı arasında yer alan üniversiteler ile bu yazının ilerleyen kısımlarında bulunabilir.

QS’TEN SOWER: TÜRKİYE YAKIN BÖLGESİNDEKİ EN İYİ MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI SUNUYOR

QS Profesyonel Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter şunları söyledi:

“Son 20 yılda, Türk yetkililer yüksek öğrenime önemli yatırımlar yaptı. Türk üniversitelerinin sayısı 2002’den bu yana neredeyse üç katına çıkarken, Türk yüksek öğrenimine katılan öğrenci sayısı beş kat fazla arttı. Türk yüksek öğretiminin sonraki adımları, hizmetteki bu büyümenin kalite odaklı kalmasını sağlamak ve dünyanın her yerinden yüksek kaliteli öğrencileri ve akademisyenleri kendine çekmektir. Sonuçlarımız, Türkiye’nin kendi yakın bölgesindeki en iyi Mühendislik programlarını sunduğunu gösteriyor ve bu yetenekli öğrenciler için ilgi çekici olmalı.

Küresel yüksek öğrenim analistleri QS Quacquarelli Symonds tarafından derlenen sıralamalar, 51 akademik disiplinde ve beş geniş fakültede dünya çapında 85 yerde bulunabilen 1440 üniversitede öğrenciler tarafından alınan 13.883 bireysel üniversite programının performansı üzerine bağımsız karşılaştırmalı analiz sağlar. 2020 yılında 147 milyondan fazla kez erişilen ve kurumlar tarafından 98.000 kez incelenen yıllık QS World University Rankings portföyünün bir parçasıdır.

METODOLOJİ

QS, sıralamaları derlemek için dört temel ölçüm kullanıyor. Her metriğin kesin ağırlığı, disiplinler arasındaki farklı yayın kültürlerini yansıtmak için konuya göre değişir. Örneğin, araştırma performansının, disiplinin doğası gereği daha mesleki olduğu Uygulama Sanatlarında olduğundan çok araştırmanın yayılmasına bağlı olduğu alanda kurumsal gücün daha güçlü bir göstergesi olduğu kabul edilir.

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT 2021: TÜRKİYENİN ÖNDE GELEN 200 PROGRAM SIRALAMASI

2021 2020 KURUM PROGRAM 11= 15= Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği 36 36= Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik - Maden ve Madencilik 36= 48 İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği 42= 48 İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik - Maden ve Madencilik 48 51-75 Boğaziçi Üniversitesi Petrol Mühendisliği 101-150 151-200 İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari / Çevre Yapılandırması 101-150 101-150 İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik - İnşaat ve Yapısal 101-150 101-150 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik - İnşaat ve Yapısal 101-150 İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji 101-150 İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik 101-150 151-200 İstanbul Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri 101-150 101-150 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim 151-200 101-150 Koç Üniversitesi Arkeoloji 151-200 151-200 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik - İnşaat ve Yapısal 151-200 151-200 İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik - Kimya 151-200 151-200 İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik - Elektrik ve Elektronik 151-200 151-200 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik - Elektrik ve Elektronik 151-200 151-200 İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik - Mekanik, Havacılık ve İmalat 151-200 151-200 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik - Mekanik, Havacılık ve İmalatc 151-200 Gazi Üniversitesi Eğitim 151-200 101-150 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik

DÜNYA SIRALAMASI

SANAT VE BEŞERİ BİLİMLER

Oxford Üniversitesi

Harvard Üniversitesi

Cambridge Üniversitesi

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)

Stanford Üniversitesi

Cambridge Üniversitesi

YAŞAM BİLİMLERİ VE TIP

Harvard Üniversitesi

Oxford Üniversitesi

Cambridge Üniversitesi

DOĞA BİLİMLERİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)

Harvard Üniversitesi

Stanford Üniversitesi

SOSYAL BİLİMLER VE YÖNETİM

Harvard Üniversitesi

Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu (LSE)

Stanford Üniversitesi