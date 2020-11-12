ODTÜ 'Eğitim'le en iyi 100'e girdi

Dünya genelinde 93 ülke ve bölgede 1.500'den fazla üniversiteyi inceleyen Times Higher Education, 2021 yılının en iyi üniversitelerini belirledi.

Yayınlanan sıralama 13 milyondan fazla araştırma ile 80 milyondan fazla alıntının analiz edilmesiyle ortaya kondu. Bu sıralama öğrenciler, öğretmenler ve hükümetlerle ilgili dünya çapında küresel yüksek öğretimde değişen güç dengesi hakkında önemli fikirler veriyor.

Üniversitelerle ilgili alan incelemesi de yapan kuruluş, Ekonomi, Hukuk, Mühendislik, Sosyal Bilimler ve Eğitim gibi 11 farklı alanla ilgili yeni bir sıralama yaptı.

ODTÜ’ YİNE ZİRVEDE

Times Higher Education, dünyanın en iyi eğitim fakültelerine sahip üniversiteler sıralamasında Orta Doğru Teknik Üniversitesi bir ilki gerçekleştirdi. ODTÜ Eğitim Fakültesi Türkiye’de 1. olurken, dünya sıralamasında ilk 100’e girerek 93. oldu. Fakülte, ilk 100’e giren ilk Eğitim Fakültesi olarak da tarihe geçti.

YILLARIN BİRİKİMİ

Eğitim fakültemiz adına bu çok büyük ve gurur duyulacak bir başarı diyen fakülte dekanı Prof. Dr. Özgül Yılmaz Tüzün şöyle konuştu:

“Yılların birikimi yansıdı tabloya. Son 3 yılda 250 bandından 120-150 bandına çıktık. Şimdi de ilk 100’e girdik. Önceki yıllarda da Türkiye’de birinci sıradaydık ama bu kez bir ilki başardık. Bu çok mutlu etti bizi. Hem Türkiye’yi hem dünyadaki eğitim çalışmalarına katkımız çok büyük. Bu başarının arkasında kaliteli çalışmalar yatıyor. Öğretim, araştırma ve atıf alanında yüksek puanlara sahibiz. Bu şunu gösteriyor; eğitim fakültesi olarak biz, öğretim üyelerimiz, dünyadaki çok iyi dergilerde yayınlar yapıyor ve çokça okunuyor. 3 yılda yaptığımız ilerleme daha da ileri gideceğimizin bir göstergesi”

STANFORD ÜNİVERSİTESİ DÖRDÜNCÜ KEZ LİDER

ABD’deki Stanford Üniversitesi, üst üste dördüncü kez dünya birinciliği aldı. Listeye yedinci sıradan giren Çin’deki Tsinghua Üniversitesi ve bir sıra yükselerek 10. sıraya yerleşen ABD Tennessee'de bulunan Vanderbilt Üniversitesi, ilk 10'da yer alan iki yeni okul oldu.