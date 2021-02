October Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir? Oct Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

İngilizce dilindeki bazı aylar sayı ile anlatılırken bazıları ise doğrudan doğruya Antik Roma döneminde yaşayan tarihi şahsiyetlerden alınmıştır. Örneğin Temmuz anlamına gelen July, M.Ö. 49 - M.Ö 45 tarihleri arasında hüküm sürmüş olan Jul Sezar'ın isminden esinlenilmiştir.

October Hangi Ay ve Türkçesi Nedir?

October kelimesinin Türkçe karşılığı Ekim'dir. Tıpkı September kelimesinde olduğu gibi Latince bir kelimenin sonuna ''ber'' eki getirilerek türetilmiştir. Latincede 'Octo kelimesi ''Sekiz'' demektir. Ekim ayı da 12 aylık miladi takvimde 8. ay olduğu için bu isme karşılık gelir.

İngilizcede tarih verirken Türkçede olduğu gibi önce sayı sonra ayın adı yazılmaz. Örneğin 15 Ekim yazılacaksa 15 October yerine October 15 yazılması gerekir.

October Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı:

-We are going to visit my grandfather with my sister on 19 October.

-19 Ekim'de ablam ile birlikte dedemi ziyaret edeceğiz.

Oct Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

Oct, October ayının kısaltması olarak kullanılır. Hem resmi hem de kişisel yazışmalarda sıklıkla kullanılan bir ektir. ''Gemici takvimi'' olarak adlandırılan ve bir sayfa üzerinde 3 ayın gösterildiği küçük boy takvimlerde ''Oct'' kısaltması kullanılır. Şirketler tarafından sıklıkla kullanılan bu takvimler, diğer çeşitlerine göre daha küçük olduğu için direkt olarak ay ismi değil kısaltmaları yazılır.

Örneğin: 12 October yerine 12 Oct

Kısaltmanın sıklıkla kullanıldığı bir diğer alan ise mobil cihazlardır. Telefonların ekranları küçük olduğu için tüm tarihi yazmak mümkün olmaz. Bu nedenle October kelimesi Oct şeklinde yazılır.