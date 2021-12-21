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Ocak Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Ocak Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Ocak Ne Demek, Ne Anlama Gelir Ocak Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Eski metinlerde ''oçak'' şeklinde geçen ocak sözcüğü öz Türkçedir. 9. yüzyılda literatüre giren bu kelimenin ilk anlamı, birden fazla gözü bulunan ve yemek pişirmeye yarayan mutfak aletidir. Kıraathanelerde, çay ve kahve gibi sıcak meşrubatların yapıldığı yerlere de ocak denir. Bu kelime sadece sözlük değil mecazi anlamda da kullanılır. Mecazi olarak bir kişinin yetiştiği ve olgunlaştığı yer, ocak olarak adlandırılır. Ocak ne demek? Ocak TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Ocak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Memba 2- Kuzine 3- Külhan 4- Korluk 5- Torak

  Ocak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  Başta fırınlı, elektrikli ve gazlı olmak üzere birçok çeşidi bulunan mutfak gereçlerine ocak denir. Yemekleri ısıtmak için de kullanılan ocakların üst kısmında baca ya da aspiratör bulunur. Kömür ve benzeri madenlerin çıkarıldığı yerler de ocak olarak adlandırılır.

  Ocak TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  TDK'ya göre Ocak kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Yemek pişirmeye ve ısıtmaya yarayan mutfak aleti

 İkinci Anlamı: Yılın ilk ayı

 Üçüncü Anlamı: Aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmiş kişilerin kurduğu dernek

 Dördüncü Anlamı: Aile

  Ocak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  1- Ocakta yemeğim olmasaydı biraz daha otururdum.

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 2- Ocak ayında doğanlar ya Oğlak ya Kova burcu olurlar.

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