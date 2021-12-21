Ocak Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Ocak Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Ocak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Memba 2- Kuzine 3- Külhan 4- Korluk 5- Torak

Ocak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Başta fırınlı, elektrikli ve gazlı olmak üzere birçok çeşidi bulunan mutfak gereçlerine ocak denir. Yemekleri ısıtmak için de kullanılan ocakların üst kısmında baca ya da aspiratör bulunur. Kömür ve benzeri madenlerin çıkarıldığı yerler de ocak olarak adlandırılır.

Ocak TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Ocak kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Yemek pişirmeye ve ısıtmaya yarayan mutfak aleti

İkinci Anlamı: Yılın ilk ayı

Üçüncü Anlamı: Aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmiş kişilerin kurduğu dernek

Dördüncü Anlamı: Aile

Ocak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Ocakta yemeğim olmasaydı biraz daha otururdum.

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2- Ocak ayında doğanlar ya Oğlak ya Kova burcu olurlar.