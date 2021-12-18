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Ocak kaç çeker? Ocak ayı kaç gün çekiyor

Ocak kaç çeker Ocak ayı kaç gün çekiyor

Ayların gün sayıları değişmektedir. Bu sayıların her ay değişmesi insanların bazı zamanlarda kafasının karışmasına neden olmaktadır. Yılın ilk ayı olan ocağın kaç günden oluştuğunu bazen karıştırılabilmektedir. Ocak kaç çeker? Ocak ayı kaç günden oluşur? Sizler için ocak ayının gün sayısını ve kaç çektiğini detayları ile derledik.

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Ocak ayı yılın ilk ayı olduğu için 31 günden oluşmaktadır.

 Ocak Kaç Çeker?

 Ocak ayı yılın ilk ayı olduğu için 31 çekmektedir. Ocak ayları yıllar değişse de her zaman 31 çekerler. Yılların değişmesi sadece şubat ayının gün sayısını değiştirmektedir. Dünya güneş etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamladığı için bu sayı 12’ye bölündüğünde 30,4 gibi bir sayı bulunmaktadır. Bu nedenle yarım olmayacağı için bazı aylar 30 bazı aylar 31 günden oluşmaktadır. Ocak ayıda yılın ilk ayı olduğu için 31 günden oluşmaktadır.

 Ocak Ayı Kaç Günden Oluşur?

 Ocak yılın ilk ayı olarak bilinmektedir. Dünya güneş etrafında yeni turuna başladığında dünya yeni yıla ocak ayıyla başlamış olur. Ocak ayı yılın ilk ayı olduğu için 31 günden oluşmaktadır. Ocak ayı her yıl 31 günden oluşur.

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