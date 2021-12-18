Ocak kaç çeker? Ocak ayı kaç gün çekiyor

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Ocak ayı yılın ilk ayı olduğu için 31 günden oluşmaktadır.

Ocak Kaç Çeker?

Ocak ayı yılın ilk ayı olduğu için 31 çekmektedir. Ocak ayları yıllar değişse de her zaman 31 çekerler. Yılların değişmesi sadece şubat ayının gün sayısını değiştirmektedir. Dünya güneş etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamladığı için bu sayı 12’ye bölündüğünde 30,4 gibi bir sayı bulunmaktadır. Bu nedenle yarım olmayacağı için bazı aylar 30 bazı aylar 31 günden oluşmaktadır. Ocak ayıda yılın ilk ayı olduğu için 31 günden oluşmaktadır.

Ocak Ayı Kaç Günden Oluşur?

Ocak yılın ilk ayı olarak bilinmektedir. Dünya güneş etrafında yeni turuna başladığında dünya yeni yıla ocak ayıyla başlamış olur. Ocak ayı yılın ilk ayı olduğu için 31 günden oluşmaktadır. Ocak ayı her yıl 31 günden oluşur.