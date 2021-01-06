Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Buna göre bu ay itibariyle geçerli olacak burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta 1100 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu 0 olanlar 6 Ocak, 2 olanlar 7 Ocak, 4 olanlar 8 Ocak, 6 olanlar 9 Ocak, 8 olanlar 10 Ocakta ödemelerini alabilecek.