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DHA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

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Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, ocak ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Buna göre bu ay itibariyle geçerli olacak burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta 1100 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu 0 olanlar 6 Ocak, 2 olanlar 7 Ocak, 4 olanlar 8 Ocak, 6 olanlar 9 Ocak, 8 olanlar 10 Ocakta ödemelerini alabilecek.

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