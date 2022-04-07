Obo formasyonu nedir, ne anlama gelir? Kuralları nelerdir, nasıl bozulur?

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Obo formasyonu ile düşmekte olan bir trendin sona erdiği anlaşılmaktadır. Tepe noktalarından oluşan obo formasyonu, grafik ile rahat bir şekilde gösterilmektedir. Teknik analizlerde sıklıkla tercih edilen obo formasyonun, güvenirliği son derece yüksek olmaktadır.

Obo Formasyonu Nedir?

Obo formasyonun açılımı yapılacak olursa, omuz baş omuz anlamına gelmektedir. Yukarı yönlü fiyat hareketinin tamamlandığını işaret eden obo formasyonu, trendde dönüşün gerçekleşeceğine dair uyarı vermektedir.

Obo Formasyonu Ne Anlama Gelir?

Obo formasyonu oluşmaya başlandığında, fiyatlar çok hızlı bir yükselişin içerisine girmektedir. Ardından gelecek hafif bir düzeltme ile grafik tepe oluşmaktadır. Bir önceki satışın geldiği nokta kırılmaktadır. Yukarı yönlü bir hareket gerçekleşse de fiyat satış baskısı ile karşılaşmaktadır. Üçüncü aşama zirveye yakın bir aşama olmakla birlikte satıcılar ağırlık kazanmaya başlamaktadır.

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Yukarı yönlü hareketin başladığı noktalar, bir boyun çizgisi hattı oluşturmaktadır. Boyun hattının kırılması sonucundaysa, obo formasyonu gerçekleşmekte olup fiyat seviye hızlı bir şekilde aşağı inmeye başlamaktadır. Obo formasyonun her zaman gerçekleşeceğine dair bir kaide bulunmamaktadır. Subjektif bir yaklaşım ile ortaya çıkan obo formasyonu, yardımcı göstergelerle teyit edilmektedir.

Obo Formasyonu Kuralları Nelerdir?

Obo formasyonu için kesin kurallar olmamakla birlikte baş bölümünün derinliği kadar fiyatın hareket edeceği düşünülmektedir. Kimi zaman formasyon hedefi nihai noktaya ulaşmadan geri dönüş gerçekleşmektedir. İşlem stratejisi oluşturulurken obo formasyonundan faydalanılmaktadır. Uzun süreli majör trendlerin yanı sıra minör trendlerde de obo formasyonu gözlemlenebilmektedir.

Obo Formasyonu Nasıl Bozulur?

Fiyatın boyun çizgisini kırması ve altına düşmesi ile birlikte obo formasyonu tamamlanmaktadır. Borsaya yeni başlayanlar, obo formasyonuna dair birçok bilgi duymaktadır. Obo formasyonun her zaman çalışmayacağı göz önüne alınmakta olup bozulma ihtimali bulunmaktadır. Obo formasyonu oluşmadan önce yukarı yönlü bir trendin oluşması beklenmektedir. Obo formasyonun geçerlilik kazanması için boyun çizgisinin hacim ile birlikte aşağı yönlü kırılması gerekmektedir.