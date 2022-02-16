Obje nedir, neye denir? Obje kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Obje kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Eşya 2- Şey 3- Nesne 4- Cisim 5- Madde 6- Meful 7- Tümleç 8- Özdek 9- Öge 10- Mal

Obje Ne Demek?

Latince kökenli bir sözcük olan obje, objectum sözcüğünden türetilmiştir. Objectum, duyularla algılanabilen şey anlamına gelirken, obje cansız varlık ve nesne manasına gelir.

Bu kelime çeşitli bilim dallarında terim anlamında kullanılır. Örneğin bilgi felsefesinde, temel özelliği uzayda yer kaplamak olan cisimlere özdek ya da obje denir. Varlık felsefesinde ise obje, mevcudiyet ve varlık manasına gelir. Obje, görülen, incelenen şey, subje ise gören, idrak eden ve çözümleyen özne demektir.

Bu kelimeden türetilen birçok birleşik isim ve tamlama da günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örneğin objektif olmak, olayları tarafsız bir gözle değerlendirmek ve analiz etmek anlamına gelir. Bireyin mutluluğunu toplumsal çıkarların üstünde gören felsefi akıma ise objektivizm denir.

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Obje TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre obje kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Nesne, eşya, cisim

İkinci Anlamı: (Felsefede) - Duyularla algılanabilen, cansız varlık

Obje Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Narsist ve bencil insanlar yakın çevresindeki insanlara bile birer objeymiş gibi davranırlar.

2- Bu kitapta subje - obje ilişkisi detaylı bir şekilde anlatılıyor.