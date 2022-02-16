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Obje nedir, neye denir? Obje kelimesinin TDK sözlük anlamı

Obje nedir, neye denir Obje kelimesinin TDK sözlük anlamı

Antik Yunan döneminden beri kullanılan obje kelimesi dilimize Latinceden geçmiştir. Orijinal dilinde ''objet'' şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı nesnedir. Beş duyu ile algılanabilen, temas edilebilen, üç boyutlu tüm cisimlere obje denir. Bu kelimeyle zıt anlamlı olan subje ise özne ve kişi anlamına gelir. Obje nedir, neye denir? Obje kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Obje kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Eşya 2- Şey 3- Nesne 4- Cisim 5- Madde 6- Meful 7- Tümleç 8- Özdek 9- Öge 10- Mal

 Obje Ne Demek?

 Latince kökenli bir sözcük olan obje, objectum sözcüğünden türetilmiştir. Objectum, duyularla algılanabilen şey anlamına gelirken, obje cansız varlık ve nesne manasına gelir.

 Bu kelime çeşitli bilim dallarında terim anlamında kullanılır. Örneğin bilgi felsefesinde, temel özelliği uzayda yer kaplamak olan cisimlere özdek ya da obje denir. Varlık felsefesinde ise obje, mevcudiyet ve varlık manasına gelir. Obje, görülen, incelenen şey, subje ise gören, idrak eden ve çözümleyen özne demektir.

 Bu kelimeden türetilen birçok birleşik isim ve tamlama da günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örneğin objektif olmak, olayları tarafsız bir gözle değerlendirmek ve analiz etmek anlamına gelir. Bireyin mutluluğunu toplumsal çıkarların üstünde gören felsefi akıma ise objektivizm denir.

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 Obje TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre obje kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Nesne, eşya, cisim

 İkinci Anlamı: (Felsefede) - Duyularla algılanabilen, cansız varlık

 Obje Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Narsist ve bencil insanlar yakın çevresindeki insanlara bile birer objeymiş gibi davranırlar.

 2- Bu kitapta subje - obje ilişkisi detaylı bir şekilde anlatılıyor.

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