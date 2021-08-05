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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 05.08.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

ÖABT sınava giriş belgeleri erişime açıldı

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ÖABT sınava giriş belgeleri erişime açıldı

15 Ağustos’ta uygulanacak olan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TEMEL KURALLAR

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