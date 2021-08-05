ÖABT sınava giriş belgeleri erişime açıldı
15 Ağustos’ta uygulanacak olan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Değerli KPSS-ÖABT Adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 5, 2021
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır.
Adaylarımız https://t.co/rDnz9gKzj8 adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.
Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. https://t.co/aREKtUrKlC