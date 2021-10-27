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Ö ile başlayan kelimeler nelerdir? Sonu ö harfiyle biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 harfli)

#Ö İle Başlayan Kelimeler Nelerdir?#İller#İsimler
Ö ile başlayan kelimeler nelerdir Sonu ö harfiyle biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 harfli)

O harfinden sonra, P harfinden önce gelen Ö, alfabemizin 19 harfidir Ülkemizde ilk harfi Ö olan bir şehir bulunmamaktadır. Ö harfiyle başlayan ilçelerimizden bazıları ise şunlardır: 1- Ödemiş 2- Özvatan 3- Ömerli 4- Özalp. Ö ile başlayan tek ülke ise Orta Asya ülkelerinden biri olan Özbekistan'dır. Ö harfi ile başlayan ve biten kelimeler nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

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İlk harfi olan Ö olan erkek isimleri Özer, Ömer, Özgür, Özgü ve Özcan'dır. Özlem, Özden ve Özge ise kız çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor.

Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN 3 HARFLİ KELİMELER

1- Ölü

2- Öte

3- Öcü

4- Örf

Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN 4 HARFLİ KELİMELER

1- Önce

2- Ölüm

3- Ökçe

4- Öykü

5- Öncü

6- Örgü

7- Ölük

8- Ödem

9- Ömür

10- Ökse

11- Öyle

12- Özlü

13- Örtü

14- Özsu

15- Özet

16- Önem

17- Ölçü

18- Öfke

19- Önad

20- Öbek

21- Övgü

22- Özel

23- Öğüt

24- Öğün

Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN 5 HARFLİ KELİMELER

1- Özgün

2- Özgür

3- Öteki

4- Öbürü

5- Ötürü

6- Ötücü

7- Önder

8- Öksüz

9- Ördek

10- Ödeme

11- Öreke

12- Öncül

13- Öymen

14- Özerk

15- Özlem

16- Örtük

17- Öznur

18- Örgüt

19- Özdeş

20- Örnek

21- Önsöz

22- Övünç

Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN 6 HARFLİ KELİMELER

1- Öpücük

2- Öykücü

3- Ölümlü

4- Ödenek

5- Özveri

6- Örtülü

7- Öneri

8- Önemli

9- Özenli

10- Örgülü

11- Ölçülü

12- Öfkeli

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Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN 7 HARFLİ KELİMELER

1- Ötenazi

2- Öksürük

3- Öyleyse

4- Ölesiye

5- Ölümcül

6- Örümcek

7- Ömürlük

8- Ölümsüz

9- Öykünme

10- Özdeyiş

11- Özlemek

12- Öpüşmek

13- Önerge

14- Önemsiz

15- Öğürmek

Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN 8 HARFLİ KELİMELER

1- Özgürlük

2- Ötelemek

3- Öyküleme

4- Öksürmek

5- Öttürmek

6- Öylesine

7- Özverili

8- Örtüşmek

9- Önermek

10- Özgüven

11- Özeleştiri

12- Östrojen

Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN 9 HARFLİ KELİMELER

1- Örselemek

2- Öncelemek

Ö HARFİ İLE BİTEN 3 HARFLİ KELİMELER

Öhö

Ö HARFİ İLE BİTEN 4 HARFLİ KELİMELER

-Yok

Ö HARFİ İLE BİTEN 5 HARFLİ KELİMELER

Mösyö

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-Yok.

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