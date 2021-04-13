Ö Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
Çocukluğumuzun en eğlenceli oyunlarından birisi de şüphesiz ki isim, şehir, hayvan oyunu olmaktadır. Bu oyun hem eğlenceli zamanlar geçirmemize hem de birçok şeyi öğrenmemize vesile olmuştur. Başta bu oyunda diğerlerini yenmek için kullanılabilecek kelimeler olmak üzere "Ö" harfi ile başlayan isim, şehir, hayvan, bitki, çiçek, meyve ve daha birçok bilgiyi sizler için derledik.
Türkçe dilinde "Ö" harfi ile başlayan çok fazla kelime olduğu düşünülse de gerçek bunun tam aksi yönde olabilir.
Ö harfi İle Başlayan Hayvan
Küçük büyük birçok hayvanın ismi "Ö" harfi ile başlamaktadır. Bunlardan ilk akla gelenleri şunlar olmaktadır:
Ördek,
Öküz,
Örümcek maymunu,
Örümcek,
Öpücük böceği
Ö Harfi İle Başlayan Şehir
Ülkemizde "Ö" harfi ile başlayan şehir bulunmamakla birlikte, dünyada bu harf ile başlayan bazı şehirler bulunmaktadır. Bunlar:
Östegötland
Östersund
Ö Harfi İle Başlayan İsim
Türk dilinde çok fazla "Ö" harfi ile başlayan isim bulunmaktadır. Bunların önemli bir kısmını ise öz Türkçeden gelen isimler oluşturmaktadır. BU isimlerin liste hali aşağıdadır.
Öcal
Öcalan
ödül
Öge
Ögeday
Öger
Öğün
Ögetürk
öke
Öğüt
Ökener
ökmen
Öktem
Ökteş
Öksel
Öktemer
Öktürk
Ömer
Ömür
Ömürcan
Ömüral
Önder
Önem
Öncüer
Öncübay
Önen
Öngay
Önsoy
Önsel
Ören
Örengül
Övgü
Özge
Övünç
Özak
Ö harfi İle Başlayan Eşya
Örtü
Örs
Ö harfi İle Başlayan Bitki
Ökse otu
Öksürük otu
Ö Harfi İle Başlayan Çiçek
Öksüzoğlan
Öküzdili
Ö Harfi İle Başlayan Meyve
Ökseotu
Ö harfi İle Başlayan Kuş İsimleri
Ördek
Ö harfi İle Başlayan Ünlü
Hz. Ömer
Öglid
- Ömer
Ömer Hayyyam
Ömer Kavur
Ömer Laçıner
Ömer Sevinçgül
Ömer Lütfi Mete
Ömer Seyfettin
Ömer Üründül
Ömer Tuğrul İnançer
Önder Sav
Özcan Deniz
Özdemir İnce
Özdemir Asaf
Özgür Bacaksız
Özlem Tekin
Özgür Gümüşsoy