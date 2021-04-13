Ö Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

Türkçe dilinde "Ö" harfi ile başlayan çok fazla kelime olduğu düşünülse de gerçek bunun tam aksi yönde olabilir.

Ö harfi İle Başlayan Hayvan

Küçük büyük birçok hayvanın ismi "Ö" harfi ile başlamaktadır. Bunlardan ilk akla gelenleri şunlar olmaktadır:

Ördek,

Öküz,

Örümcek maymunu,

Örümcek,

Öpücük böceği

Ö Harfi İle Başlayan Şehir

Ülkemizde "Ö" harfi ile başlayan şehir bulunmamakla birlikte, dünyada bu harf ile başlayan bazı şehirler bulunmaktadır. Bunlar:

Östegötland

Östersund

Ö Harfi İle Başlayan İsim

Türk dilinde çok fazla "Ö" harfi ile başlayan isim bulunmaktadır. Bunların önemli bir kısmını ise öz Türkçeden gelen isimler oluşturmaktadır. BU isimlerin liste hali aşağıdadır.

Öcal

Öcalan

ödül

Öge

Ögeday

Öger

Öğün

Ögetürk

öke

Öğüt

Ökener

ökmen

Öktem

Ökteş

Öksel

Öktemer

Öktürk

Ömer

Ömür

Ömürcan

Ömüral

Önder

Önem

Öncüer

Öncübay

Önen

Öngay

Önsoy

Önsel

Ören

Örengül

Övgü

Özge

Övünç

Özak

Ö harfi İle Başlayan Eşya

Örtü

Örs

Ö harfi İle Başlayan Bitki

Ökse otu

Öksürük otu

Ö Harfi İle Başlayan Çiçek

Öksüzoğlan

Öküzdili

Ö Harfi İle Başlayan Meyve

Ökseotu

Ö harfi İle Başlayan Kuş İsimleri

Ördek

Ö harfi İle Başlayan Ünlü

Hz. Ömer

Öglid

Ömer

Ömer Hayyyam

Ömer Kavur

Ömer Laçıner

Ömer Sevinçgül

Ömer Lütfi Mete

Ömer Seyfettin

Ömer Üründül

Ömer Tuğrul İnançer

Önder Sav

Özcan Deniz

Özdemir İnce

Özdemir Asaf

Özgür Bacaksız

Özlem Tekin

Özgür Gümüşsoy