O Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
R harfinden sonra gelen O, alfabenin on sekizinci harfidir. Periyodik cetvelin 8. sırasında yer alan oksijen elementi ''O'' harfi ile gösterilir. O harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Türkiye'de O harfi ile başlayan iki şehir bulunmaktadır. İlk harfi O olan tek ülke ise Orta Afrika Cumhuriyetidir.
O Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri
Ornitorenk
Oklu Kirpi
Orangutan
Orkinos
O Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri
Ordu
Osmaniye
O Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri
Orta Afrika Cumhuriyeti
O Harfi ile Başlayan İsim
O harfi ile başlayan erkek isimleri
Onuralp
Orhan
Osman
Olcay
Okan
Ogün
Oğulcan
Oğuz
Onat
Onur
Orkun
Ortaç
Ozan
Ozanalp
Oktay
O harfi ile başlayan kadın isimleri:
Oya
Oylum
Okşan
Orkide
O harfi ile Başlayan Eşya
Oyuncak
Oturak
Oklava
Orak
Oyun Konsolu
Overlok makinesi
Oyuncak kutusu
Ocak
Oje şişesi
Olta
Ot doğrama makinesi
Okuma gözlüğü
Okka
Omuzluk
Otoklav makinesi
Oda spreyi
Olta teli
O Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri
O
Okaliptüs yaprağı
O Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri
Orman gülü
Orkide
Orman Sarmaşığı
Ortanca
O Harfi ile Başlayan Meyve
Ovaz
O Harfi ile Başlayan Kuş
Orman düdükçünü
O Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
O harfi ile başlayan erkek oyuncuların isimleri:
Okan Bayülgen
Ozan Güven
Okan Karacan
Okan Avcı
Ozan Bilen
Ozan Çobanoğlu
Ozan Açıktan
Ozan Akbaba
Ozan Ağaç
Okan Yalabık
Okan Şenozan
Orhan Edip Aktürk
Orhan Güner
Orhan Eşkin
Osman Cavcı
Oktay Kaynarca
Oktay Özdemir
Oğuz Tunç
O harfi ile başlayan kadın oyuncuların isimleri:
Oylum Ökten
Oya Aydoğan
Oya Başar
Oksana Fandera