O Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

Türkiye'de O harfi ile başlayan iki şehir bulunmaktadır. İlk harfi O olan tek ülke ise Orta Afrika Cumhuriyetidir.

O Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Ornitorenk

Oklu Kirpi

Orangutan

Orkinos

O Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri

Ordu

Osmaniye

O Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri

Orta Afrika Cumhuriyeti

O Harfi ile Başlayan İsim

O harfi ile başlayan erkek isimleri

Onuralp

Orhan

Osman

Olcay

Okan

Ogün

Oğulcan

Oğuz

Onat

Onur

Orkun

Ortaç

Ozan

Ozanalp

Oktay

O harfi ile başlayan kadın isimleri:

Oya

Oylum

Okşan

Orkide

O harfi ile Başlayan Eşya

Oyuncak

Oturak

Oklava

Orak

Oyun Konsolu

Overlok makinesi

Oyuncak kutusu

Ocak

Oje şişesi

Olta

Ot doğrama makinesi

Okuma gözlüğü

Okka

Omuzluk

Otoklav makinesi

Oda spreyi

Olta teli

O Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

O

Okaliptüs yaprağı

O Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

Orman gülü

Orkide

Orman Sarmaşığı

Ortanca

O Harfi ile Başlayan Meyve

Ovaz

O Harfi ile Başlayan Kuş

Orman düdükçünü

O Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

O harfi ile başlayan erkek oyuncuların isimleri:

Okan Bayülgen

Ozan Güven

Okan Karacan

Okan Avcı

Ozan Bilen

Ozan Çobanoğlu

Ozan Açıktan

Ozan Akbaba

Ozan Ağaç

Okan Yalabık

Okan Şenozan

Orhan Edip Aktürk

Orhan Güner

Orhan Eşkin

Osman Cavcı

Oktay Kaynarca

Oktay Özdemir

Oğuz Tunç

O harfi ile başlayan kadın oyuncuların isimleri:

Oylum Ökten

Oya Aydoğan

Oya Başar

Oksana Fandera