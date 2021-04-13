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Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 03:24 | Son Güncelleme:

O Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

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O Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

R harfinden sonra gelen O, alfabenin on sekizinci harfidir. Periyodik cetvelin 8. sırasında yer alan oksijen elementi ''O'' harfi ile gösterilir. O harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Türkiye'de O harfi ile başlayan iki şehir bulunmaktadır. İlk harfi O olan tek ülke ise Orta Afrika Cumhuriyetidir.

 O Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

 Ornitorenk

 Oklu Kirpi

 Orangutan

 Orkinos

 O Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri

 Ordu

 Osmaniye

 O Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri

 Orta Afrika Cumhuriyeti

 O Harfi ile Başlayan İsim

 O harfi ile başlayan erkek isimleri

 Onuralp

 Orhan

 Osman

 Olcay

 Okan

 Ogün

 Oğulcan

 Oğuz

 Onat

 Onur

 Orkun

 Ortaç

 Ozan

 Ozanalp

 Oktay

 O harfi ile başlayan kadın isimleri:

 Oya

 Oylum

 Okşan

 Orkide

 O harfi ile Başlayan Eşya

 Oyuncak

 Oturak

 Oklava

 Orak

 Oyun Konsolu

 Overlok makinesi

 Oyuncak kutusu

 Ocak

 Oje şişesi

 Olta

 Ot doğrama makinesi

 Okuma gözlüğü

 Okka

 Omuzluk

 Otoklav makinesi

 Oda spreyi

 Olta teli

 O Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

 O

 Okaliptüs yaprağı

 O Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

 Orman gülü

 Orkide

 Orman Sarmaşığı

 Ortanca

 O Harfi ile Başlayan Meyve

 Ovaz

 O Harfi ile Başlayan Kuş

 Orman düdükçünü

 O Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 O harfi ile başlayan erkek oyuncuların isimleri:

 Okan Bayülgen

 Ozan Güven

 Okan Karacan

 Okan Avcı

 Ozan Bilen

 Ozan Çobanoğlu

 Ozan Açıktan

 Ozan Akbaba

 Ozan Ağaç

 Okan Yalabık

 Okan Şenozan

 Orhan Edip Aktürk

 Orhan Güner

 Orhan Eşkin

 Osman Cavcı

 Oktay Kaynarca

 Oktay Özdemir

 Oğuz Tunç

 O harfi ile başlayan kadın oyuncuların isimleri:

 Oylum Ökten

 Oya Aydoğan

 Oya Başar

 Oksana Fandera

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