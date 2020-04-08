O bir öğretmen... Yardım seferberliğinde un çuvalı taşıdılar

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerine un yardımı yapmak için bir kampanya başlattı. Öğretmenler ek ders ücretlerinden, öğrenciler ise kumbaralarında biriktirdiği paralarla kampanyaya destek verdi. 50'şer kiloluk 400 çuval un yine öğretmenlerin emekleriyle dağıtıldı. Kayseri genelinde 386 öğretmen Vefa Grubu'nda yer alıyor, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Bu öğretmenlerden biri de Yahyalı'daki Ali Elmacı Ortaokulu Türkçe öğretmeni İsa Gerizli. Öğretmenin çuvalı sırtında taşıdığı fotoğraf sosyal medyada takdir topladı. Hürriyet'e konuşan Gerizli, kampanyayı şöyle anlattı:

'GÖNÜLLÜ YAPIYORUZ'

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde kampanya yapıldı. Öğretmenlerimiz gönüllü olarak destek oldular. Yahyalı ilçesine de bir kamyon un gönderildi. Bunlar okullara dağıtıldı. Okul müdürümüz dağıtım konusunda da yardımcı olup olamayacağımızı sordu. Ben böyle organizasyonların içerisinde olmayı seviyorum. O gün işim de yoktu. Okul müdürümüz Erol Sandık ve öğretmen arkadaşım Emir Türkmen ile birlikte gönüllü olarak okula getirilen bu çuvalları, ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Aynı zamanda Vefa Grubu'ndayız. İhtiyaç sahipleri bize ulaşıyor. Biz de ihtiyacı neyse ona göre sağlık birimi, jandarma ya da zabıtaya haber veriyoruz. Görevliler de isteyen kişinin isteğini yerine getirmeye çalışıyor.