Nüve nedir ve ne demek? Nüve çeşitleri ve kullanım alanları

Nüve sözcüğü, TDK sözlüğünde bulunan ve Arapça kökenli bir kelimedir. Nüve, bir şeyin özü anlamına gelmekle birlikte, çekirdek olarak tanımlanabilmektedir.

Nüve Nedir ve Ne Demek?

Nüve, bir maddenin ya da bir cismin özü yani en küçük boyutlu işlevsel parçası olarak bilinmektedir. Günümüzde fizik altyapılı parça yapılarından meydana gelmektedir. Mühendislik alanında transformatör üzerinde tercih edilmektedir. Trafolar aracılığı ile elektrik enerjisi üzerinden frekans ayarlarının değiştirmeden gerilim düzeyini yükselten bir makine parçası olarak bilinmektedir.

Nüve Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Transformatör nüveleri tip bakımından hava, çelik ve de demir nüve tiplerinden meydana gelmektedir. Düşük frekansa sahip demir ve çelik nüvelerinin yanında frekansı yüksek hava nüvesi de uygulamalar arasında yer almaktadır.

Nüve çeşitlerinin içinde ilk sırada bulunan manyetik nüveler, akım iletkenliği açısından düşük dirençli malzemelerden oluşmaktadır. Manyetik nüveler, çekirdek ve mantel tipli nüve türü olmak üzere de kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunun dışında manyetik nüveler, yalıtım açısından oldukça güçlü bir sistematik yapıya sahiptir.

Çekirdek tipi nüvelerde, tek gözlü bir siste mevcuttur. Mantel tipine oranla daha kolay bir yalıtım ve iletken yapısına sahiptir. Mantel tipli nüveler, alçak gerilime sahip trafo kullanımlarında kullanılmaktadır. Bir diğer nüve çeşidi ise dağıtılmış tip nüveler, olarak bilinmektedir.

Pozitif işaret simgesine sahip, görüntü açısından da orta ayağa sarılı bir şekilde akım eklerini çalıştırmaktadır. Nüveler kullanım açısından; ölçü, yalıtım, yükseltici, alçaltıcı ve oto transformatörleri olmak üzere beş ayrı alanda kullanım göstermektedir.