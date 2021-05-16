Nutuk kitabını kim yazmıştır? Nutuk kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Nutuk kitabı 1927 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Cumhuriyet tarihinin en önemli kitaplarından bir tanesidir. Söylev türünde yazılan Nutuk kitabı cilt halinde de satılmaktadır. Nutuk pek çok kişi tarafından satın alınan bir kitaptır. Eski Türkçe dili ile yazılmıştır. Günümüz Türkçesi'ne de çevrilmiştir.

Nutuk Kitabı Konusu ve Anafikri

Nutuk kitabı milli mücadele dönemini konu edinen ve milli mücadele döneminden sonra yaşanan süreçleri ele almaktadır. Aynı zamanda milli mücadeleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu ve kuruluşta nelerin yaşandığını Türkiye'nin kuruluş sürecini detaylı olarak ele alan bir kitaptır. Nutuk kitabının ana fikri Türkiye son derecede zorlu koşullarda kurulmuş bir ülkedir. Bundan dolayı vatana sıkı sıkı bağlı kalmalı ve vatana sahip çıkılmalı.

Nutuk Kitabını Kim Yazmıştır?

Nutuk kitabını yazan kişi Türkiye Cumhuriyeti kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

Nutuk Özet

Türk ulusunun bu dünyada var oluş amacı bağımsızlıktır. Bu onun kökenlerinde olan bir durumdur. Birinci dünya savaşından sonra ülke çok kötü bir durumdaydı. Bu dönemde Osmanlı padişahı ise Mustafa Kemal'e görev vermiştir. Onu ordunun müfettişliğine getirmiştir. Mustafa Kemal'e verilen görev Samsun bölgesinde ortaya çıkan isyanları bastırmak ve ülkenin iç huzurunun teminin sağlamaktır. Halk ile yakın ilişkiler kurarak yeni doğacak olan isyanların çıkmasını engellemektir. Mustafa Kemal Atatürk için bu görev adeta bir fırsat niteliği taşıyordu.

İzmir'de bu dönem Yunanlılar tarafından işgal edildi. Yunanlılar tarafından işgal edilince Mustafa Kemal artık bir şeyler yapması gerekiyordu. Samsun'a bandırma vapuru ile birlikte çıkış yaptı ve burada konu ile ilgili raporlar tutmaya başladı. Tutmuş olduğu raporları da dönemin padişahına sunmuş oldu. Padişah Mustafa Kemal'in sunmuş olduğu bu raporları göz ardı etti. Bunun ardından ise Mustafa Kemal Amasya'ya geçti. Silah arkadaşlarını da organize ederek genelge yayımladı. Genelge de vatanın kurtarılması için mutlaka birlikte hareket edilmesi gerektiği yazıyordu. İzmir'in de ayrıca düşmandan kurtarılması için protesto çağrısında bulundu. Bir takım sorunlar da baş gösteriyordu.

Mustafa Kemal'in silah arkadaşları olanlardan bazıları bu genelgeye imza atmak istemediler. Padişahın vereceği tepkiden korktukları için bazı silah arkadaşları genelgeyi imzalamadı. Mustafa Kemal ise bu durum karşısında silah arkadaşlarına karşı kızgındır. Daha sonra sırası ile Erzurum ve Sivas kongreleri yapıldı. Bütün doğuda yer alan kuvayi milliye birlikleri kurularak birleştirildi. Başka bir devletin esareti altında yaşamak istemeyenler de bu genelgeye uydu ve kuvayi milliye birliklerine katılmış oldu. İstanbul hükümeti ile uzun süren görüşmeler yapıldı ve temsil heyeti kuruldu. Tam da bu esnada İstanbul İngilizler tarafından işgal edilmiş oldu.

Kurulan meclis sonrası olağanüstü meclis genelinde toplantılar yapıldı. Böylece Cumhuriyet ilk kez bu zaman kurulmuş oldu. Devlet kurulduktan sonra bu durumu hazmedemeyen kişiler oldu. Anadolu'nun pek çok yerinde ayaklanmalar başladı. Bu ayaklanmalara karşı devlet tarafından sert tutumlar sergilendi.

Nutuk Karakterleri

- Mustafa Kemal Atatürk

- Refet Bele

- İsmet Paşa

- Rauf Orbay

- Cemal Paşa

- Nurettin Paşa

- Kara Vasıf Bey