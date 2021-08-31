Nutella Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Nutella Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Nutella, çikolatalı krema markasının adıdır. Esas karışımı çikolata ve fındıktır. Nutella'nın tarihçesi aslında 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanır. Günümüze kadar ulaşan markalardan biridir.

Nutella Hangi Ülkenin Markası?

Nutella, dünyaca ünlü İtalyan bir çikolata markasının ürünüdür, Yani Nutella'da bir İtalyan markasıdır.

Nutella Nerede Üretiliyor?

Nutella, Ferrero Spa tarafından üretilen bir çikolatadır. Üretim tesisleri ise aynı zamanda kuruluş yeri olan İtalya'dadır.

Nutella Ne Zaman Kuruldu?

Nutella kuruluş zamanı aslında 2. Dünya Savaşı'na dayanmaktadır. Kuruluş tarihi 1942'dir.

Nutella'nın Sahibi Kimdir?

Nutella, aslında Ferrero Spa firmasının bir ürünüdür. Dolayısıyla Ferrero Spa şirketinin sahibine aittir. Bu şirketin sahibi ise Michele Ferrero'dur.

Nutella'nın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

2. Dünya Savaşı sonrası kakao temin etmek oldukça zor bir iş haline gelmiştir. İtalyan bir pastacı olan Ferrero ise bu soruna bir çözüm arayışındayken akıllıca bir çözüm olan fındık, şeker ve az bulunan kakaodan bir miktar karıştırmıştır. Böylelikle ortaya fındık kreması yani Nutella çıkmıştır.