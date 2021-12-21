Nüsha Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nüsha Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Nüsha kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kopya 2- Eş 3- Benzer 4- Misli 5- Manendi 6- Replikas 7- Suret 8- Örnek

9- Fotokopi 10- Tıpkıbasım

Nüsha Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

15.yüzyılda literatüre girmiş olan nüsha kelimesi hem gerçek hem de terim anlamında kullanılır. Kelimenin gerçek anlamı bir şeyin orijinaliyle tıpatıp aynı olan kopyasıdır. Osmanlı döneminde muskalar da nüsha olarak nitelendirilirdi.

Tasavvufta seyr-ü süluk yolunu tamamlamış ve fenafillah mertebesine erişmiş kişilere nüsha-i kübra denir. Türkçe karşılığı en büyük örnek olan bu kelime birçok tasavvufi metinde insan-ı kamil sözcüğünün yerine kullanılır.

Nüsha TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Nüsha kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bir şeyin birebir aynısı

İkinci Anlamı: Örnek, suret

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Nüsha Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''İleride lazım olur diye bu belgenin bir nüshasını saklamıştım.''