Nüsha Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nüsha Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın fiyatlarında sert düşüş İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında sert düşüş! İşte son gelişmeler#Altın
Maaş vergisine asgari ücret ayarıMaaş vergisine asgari ücret ayarı#Vergi
F.Bahçede 8. hoca operasyonu başladı Kontak kurulan isim, dönüm noktası...F.Bahçe'de 8. hoca operasyonu başladı! Kontak kurulan isim, dönüm noktası...#Fenerbahçe
Uzmanlar yorumladı Dolarda büyük düşüşUzmanlar yorumladı! Dolarda büyük düşüş#DOLAR
TLye büyük destek kararıTL'ye büyük destek kararı!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünya basınında gündem oldu TLnin yükselişi böyle duyurulduDünya basınında gündem oldu! TL'nin yükselişi böyle duyuruldu#Türk Lirası
Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan yeni platformu duyurdu... Tarih belli olduTüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan yeni platformu duyurdu... Tarih belli oldu#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Ucu bucağı gözükmüyor Kilometrelerce kuyruk olduUcu bucağı gözükmüyor! Kilometrelerce kuyruk oldu#Artvin
Soylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlarSoylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlar!#İçişleri Bakanı
Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'#Fenerbahçe
ABDden flaş Omicron açıklaması... Korkulan olduABD'den flaş Omicron açıklaması... Korkulan oldu!#Omicron
Talimatı verdi, geri sayım başladı... Sadece 4 hafta süresi varTalimatı verdi, geri sayım başladı... Sadece 4 hafta süresi var!#ABD
Alec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladıAlec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladı#Alec Baldwin
Usta sanatçının vefatı şok etkisi yarattı Acı gerçeği oğlu açıkladı...Usta sanatçının vefatı şok etkisi yarattı! Acı gerçeği oğlu açıkladı...#Sezai Aydın
Ayrılık iddialarına yanıt geldi: Onların ilişkisi geleneksel değilAyrılık iddialarına yanıt geldi: 'Onların ilişkisi geleneksel değil'#Shailene Woodley
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Nüsha Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nüsha Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nüsha Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nüsha Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan nüsha kelimesi nesih fiilinden türetilmiştir. Nesih, hem hükümsüz bırakma ve geçersiz sayma hem de bir şeyin kopyasını çıkarmak anlamına gelirken, nüsha kelimesinin sözlük anlamı bir şeyin tıpatıp aynısı ve suretidir. Gazete ve dergi gibi süreli yayınların her sayısı da nüsha olarak nitelendirilir. Nüsha ne demek, ne anlama gelir? Nüsha TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

Nüsha kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Kopya 2- Eş 3- Benzer 4- Misli 5- Manendi 6- Replikas 7- Suret 8- Örnek

 9- Fotokopi 10- Tıpkıbasım

  Nüsha Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 15.yüzyılda literatüre girmiş olan nüsha kelimesi hem gerçek hem de terim anlamında kullanılır. Kelimenin gerçek anlamı bir şeyin orijinaliyle tıpatıp aynı olan kopyasıdır. Osmanlı döneminde muskalar da nüsha olarak nitelendirilirdi.

  Tasavvufta seyr-ü süluk yolunu tamamlamış ve fenafillah mertebesine erişmiş kişilere nüsha-i kübra denir. Türkçe karşılığı en büyük örnek olan bu kelime birçok tasavvufi metinde insan-ı kamil sözcüğünün yerine kullanılır.

  Nüsha TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  TDK'ya göre Nüsha kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Bir şeyin birebir aynısı

 İkinci Anlamı: Örnek, suret

Haberin Devamı

  Nüsha Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  ''İleride lazım olur diye bu belgenin bir nüshasını saklamıştım.''

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan