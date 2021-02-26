Nush İle Uslanmayanı Etmeli Tekdir Tekdir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birçok farklı yerde karşı karşıya gelindiği zaman tekerleme gibi görünen bu güzel atasözünün anlamı merak ediliyor. Özellikle hayat ile ilgili bir çıkarım imkanı sağlayan bu atasözünün anlamını öğrenerek farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Nush ile Uslanmayanı Etmeli Tekdir Tekdir ile Uslanmayanın Hakkı Kötektir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazen insanlar yapılan uyarılara aldırış etmez. Bu uyarılar her ne kadar kibar ve akıllıca olsa bile bunu umursamaz. Şiddeti her ne kadar çare olmasa bile böyle zamanlarda faydalı olabilmektedir. Eğer kişiye bir şeyler anlatmak, uyarmak ve hatta tehdit etmek bile işe yaramıyorsa, son çare olarak dövmek çare olabilir.

Nush ile Uslanmayanı Etmeli Tekdir Tekdir ile Uslanmayanın Hakkı Kötektir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Tekerleme şeklinde oldukça hoş bir ifadesi bulunan bu atasözünü amaca uygun değişik yerlerde kullanabilirsiniz.

‘’Ne yaparsan yap onun hakkından gelemiyorsun; O yüzden biliyorsun ki nush ile uslanmayanı etmeli tekdir tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.