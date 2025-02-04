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Nusaybinli öğrencilerin İstanbul ziyareti

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#FMV Işık Okulları#Mardin#İstanbul
Nusaybinli öğrencilerin İstanbul ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 12:43

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşayan 40 öğrenci yarıyıl tatilinde İstanbul’a spor ve eğitim amaçlı bir gezi düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler basketbol, voleybol ve satranç oynayıp, botanik bahçesinde inceleme yaptılar.

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FMV Işık Okulları yarıyıl tatilinde Nusaybinli 7-14 yaş arasındaki 40 öğrenciye kapılarını açtı. Çocuklar önce okulun Ayazağa yerleşkesinin botanik bahçesini inceledi. Ardından branş öğretmenleri eşliğinde basketbol ve voleybol maçları yaptı, satranç yarışmalarına katıldı. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı A. Akın Süel, "Kıymetli çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun ve eğitimin birleştirici gücüne inanıyoruz. Çocuklar, geleceğimizin umudu ve ışığı. Onların burada geçirdikleri vakit, kendi geleceklerine dair hayallerini ve umutlarını büyütecek” dedi.

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#FMV Işık Okulları#Mardin#İstanbul

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