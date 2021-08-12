NUN yaz kampları sona erdi... Eğlenerek öğrendiler

Okulun Beykoz Kampüsü’nde salgın şartları gözetilerek gerçekleştirilen kampa katılan farklı okullardan 64 öğrenci yüzme, tenis, tekvando, pilates, atletizm, okçuluk gibi spor dallarını deneyimledi. Aynı zamanda katıldıkları sanat atölyeleri ile de yeteneklerini keşfetti. Pandemi sürecini uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler için telafi niteliği de taşıyan yaz kamp programına Cezayir, Yemen, Irak ve Tacikistan gibi ülkelerden öğrenciler de katılım sağladı.

ALANLARININ USTA İSİMLERİ...

Kampın ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Dijital Yaz Okulu’nda da öğrenciler bilim, gastronomi, girişimcilik, iletişim gibi 35 farklı modül arasından seçim yaparak kendi yaz okulu programlarını oluşturdu. Zengin eğitmen kadrosunda Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, TRT Radyo Spikeri Mennan Şahin ve Oxford Üniversitesi Doktora Üyesi Peter Young da görev aldı. Öğrenciler, 2 haftalık süreçte hem eğlendi hem de kamp deneyimi yaşadı.

HEDEF BAŞARILARINA KATKIDA BULUNMAK

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye, kampla ilgili şu bilgileri verdi: “Öğrencilerin yaşam becerilerini yerinde görerek ve yaşayarak kazanmalarını hedeflediğimiz NUN Kampları’nda bir dönemi daha geride bıraktık. Bu sadece bir tatil değil, aynı zamanda arkadaşlık, dostluk, iş birliği, takım çalışması, rekabet, empati kurma, saygı ve güven duyma, merhamet etme, adaletli olma, direnç kazanma, eleştirel düşünme, zamanı yönetme gibi kabiliyetlerini geliştirdikleri bir atmosfer oldu onlar için. Bizim ilke ve hedeflerimizden biri de öğrencilerimizin hayat başarılarına katkıda bulunmak. ”