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NUN Okulları’ndan Uluslararası Bakalorya’da yüzde 100 başarı

#NUN Okulları#IB Diploma Programı Sınavı#Uluslararası Bakalorya
NUN Okulları’ndan Uluslararası Bakalorya’da yüzde 100 başarı

NUN Okulları’nda, kasım ayı IB Diploma Programı sınavına giren lise son sınıf öğrencilerinin tamamı Uluslararası Bakalorya diploması almaya hak kazandı.

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Dünyada 150’den fazla ülkeden yaklaşık 4 bin 500 okulun katıldığı, 200 bin öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Bakalorya Diploma programında, sınava giren NUN Okulları öğrencilerinin yüzde 30.3’ü 40 ve üzeri puan almayı başarırken, bir öğrenci de üstün başarı göstererek 45 tam puan aldı.

IB Küresel istatistiklerinde yüzde 87 olan diploma alma oranını yüzde 100 başarı sağlayarak geride bırakan NUN Okulları öğrencileri, 36.30’luk ortalama puan ile de dünya ortalamasının üzerine çıktı.

Cambridge, Oxford, Harvard ve Stanford gibi dünyanın seçkin üniversitelerine kabul edilmek için gereken başarı düzeyi olan 40 ve üzeri puan alan öğrencilerin oranı ise yüzde 30.3.

NUN Okulları’ndan Uluslararası Bakalorya’da yüzde 100 başarı

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KENDİ ÖZGÜN İÇERİKLERİMİZİ OLUŞTURDUK

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye IB başarısını şöyle yorumladı:

“NUN Okulları olarak kurulduğumuz günden bu yana tüm yaş gruplarında IB eğitim modelini ve MEB müfredatını uygulayıp kendi özgün içeriklerimizi oluşturmayı tercih ettik. IB eğitim modeli, bizim en önemli gayelerimizden b ‘iyi insan yetiştirme’ hedefimiz noktasında birçok açıdan bizim sistemimizle örtüşüyor. Bu çerçeveden bakıldığında, bizim temel prensip ve ilkelerimizle de güzel bir sentez oluşturan program, aynı zamanda öğrencilere yurtiçi ve yurtdışında son derece cazip avantajlar sunuyor.

NUN Okulları’ndan Uluslararası Bakalorya’da yüzde 100 başarı
NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida

Geçtiğimiz yıl ilk lise mezunlarımızı vermiş ve onları hem Türkiye’de hem de dünyada en prestijli okullara yerleştirmenin gururunu yaşamıştık. Bu sene de katlanarak artan bir başarı söz konusu. Öğrencilerimiz, son iki yıl boyunca pandeminin de getirdiği tüm zorlukları göğüsleyerek IB Diploma Programı sınavlarını başarıyla geçti. Öğrencilerimizin başarılarına şahit olmak ve emeklerimizin karşılıksız kalmadığını görmek çok sevindirici. Önümüzdeki günlerde yurtdışındaki üniversitelere olan başvuru ve kabul süreçlerine odaklanacağız. Aynı zamanda da öğrencilerimiz yoğun bir şekilde yurtiçindeki üniversiteler için hazırlanıyor.

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KARİYER PLANLAMA

Her öğrencimize lise hazırlık sınıfından itibaren yeteneklerini keşfederek geliştirmelerine rehberlik eden ve kariyerlerini planlamalarında yol gösterici olacak bir dinamik kariyer planlama programı uyguluyoruz. Bu doğrultuda liseden ne istediğini bilen bireyler olarak mezun oluyorlar.”

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#NUN Okulları#IB Diploma Programı Sınavı#Uluslararası Bakalorya

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