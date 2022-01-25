NUN Okulları'ndan kampanya... Kışı ısıtan çocuklar

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ÖĞRENCİLERİN akademik başarılarının beraberinde “iyi insan” olma yolculuğunu da önemseyen NUN Okulları’nın 2015 yılında başlattığı “Kışı Isıtan Çocuklar” sosyal sorumluluk projesi, 6 yıldır çok sayıda ihtiyaç sahibi çocuğun yüzünü güldürüyor. Proje kapsamında bu sene öğrenciler, “NUN’da Tabiat Coşkusu” temalı çizimlerinin yer aldığı ürünler tasarladı.

‘MİLLİ BİR GÖREV’

Ürünlerin satışından elde edilen gelirle İstanbul Beykoz’da 23 mahalle ve Şanlıurfa’da 5 okulda ihtiyaç sahibi 628 çocuğa kışlık mont ve kıyafet yardımı yapıldı. NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, “Öğrencilerin insana ve tabiata faydalı olma ilkesini benimsemeleri ve unutmamaları için çalışıyor ve destekliyoruz. Ülkemizdeki dezavantajlı konumdaki çocuklarımızın desteklenmesini hepimiz için milli bir görev olarak görüyor ve öğrencilerimizi de bu bilinçle yetiştiriyoruz. ‘Kışı Isıtan Çocuklar’ projemiz, 6 yıldır gelenekselleşen bir proje haline geldi” dedi.