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Nun Okulları fotoğraf yarışması... Ramazanın ışığını yakala

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#NUN Eğitim Ve Kültür Vakfı#RAMAZAN#Fotoğraf Yarışması
Nun Okulları fotoğraf yarışması... Ramazanın ışığını yakala
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 07:00

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasının bu yıl altıncısını düzenliyor. Türkiye’nin dört bir yanından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ramazanın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor.

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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananları için belirlenen DJI Neo Fly Combo Drone, Insta 360 Aksiyon Kamerası, Galaxy A9 Android Tablet, Instax Polaroid Fotoğraf Yazıcısı, Instax Fotoğraf Makinesi gibi ödüller de öğrencileri bekliyor olacak.

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN

Yarışma için 1 Mart’ta başlayan başvurular 1 Nisan’da sona erecek. Katılmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken nunokullari.com web sitesi üzerinden kendi çektikleri ramazan temalı fotoğrafları yükleyerek başvuruda bulunmak. NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, “Her sene çok özel fotoğraflarla çocukların gözünden ramazanı izliyoruz. Bu yıl da içlerindeki ışık sayesinde ramazanın ruhunu yakalamalarını ve o yüce ruhu diğer insanlarla paylaşmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

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#NUN Eğitim Ve Kültür Vakfı#RAMAZAN#Fotoğraf Yarışması

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