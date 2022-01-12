NUN Dijital Okul dersbaşı yapıyor

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NUN Okulları tarafından bu yıl 13 yaş üzeri bütün yaş gruplarını kapsayacak şekilde düzenlenen ve öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda lisans derslerini deneyimleten ‘Dijital Okul’ yeniden başlıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve farklı alanlarda gelişim sağlamak isteyen herkese açık olan program, çevrimiçi düzenleniyor. Yurtiçi ve yurtdışından eğitmenler rehberliğinde liderlik, bilim, inovasyon ve girişimcilik gibi pek çok farklı branş hakkında eğitim verilecek.

NUN Okulları tarafından hayata geçirilen programla ilgili açıklama yapan Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye şunları söyledi:

ZENGİN BİR İÇERİK

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“Geçtiğimiz senelerde farklı okullardan 638 öğrenciyi alanında uzman eğitmenler ile bir araya getirdik. Katılımcılara zengin bir içerik sunarak yeni bakış açıları kazandırmayı hedefledik. Eğitimleri bu yıl, 13 yaş üzeri gruplara, bütün seneye yayarak 24 Ocak-4 Şubat, 11-15 Nisan ve 20 Haziran -1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirmek üzere planladık.”

EĞİTİM KADROSU

Programın eğitmen kadrosunda Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Melih Tuğtağ, Dr. Polen Koçak, Eton Koleji eğitim ve öğretim direktörü Jonnie Noakes, CIS Uluslararası Eğitim Danışmanı Leo Thompson gibi alanında yetkin pek çok kişi bulunuyor. Program modülleri ve eğitmenler hakkında detaylı bilgiye nunkamplari.com adresinden ulaşılabiliyor.