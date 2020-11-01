Numeroloji nedir ve ne işe yarar? Numeroloji hakkında bilgiler

Numeroloji ile isim ve doğum tarihi şifreleri çözülüp, insan karakteri analizi yapılabiliyor. Numerolojiye göre evrende hiçbir şey sebepsiz ortaya çıkmamıştır. Her şey sayısal bir düzen sonucu ortaya çıkmıştır.

Numeroloji Nedir?

Sayı ve harflere anlam yükleyerek, belirli hesaplarla insanların kader ve karakterlerinin hesaplama işlemine numeroloji denir. Bu işlem Türk İslam kültüründe ebced, Avrupa’da numeroloji olarak biliniyor. Evrende her harf ve sayının bir anlamı vardır ve bunlar birer gezegenle ilişkilendirilmişlerdir.

Her insanın doğum tarihi, adı ve soyadına göre yaşamın kadersel etkileriyle betimlenen sayılar bulunuyor. Belirli yöntemlerle bu sayılar bulunarak, insanın şifresinin çözülmesi amaçlanıyor.

Numerolojik sistemde 1'den 9'a kadar sayılara anlamlar yüklenmiştir. Bu rakamlara ek olarak “değişmez sayı” olarak adlandırılan 11 ve 22 sayıları buluyor. Sayılara yüklenen anlamlar sabittir. Hesaplama sonunda bulunan sayının karşısındaki anlam sizin karakterinizi ve yaşam yolunuzu çiziyor.

Numeroloji Ne İşe Yarar?

Numerolojide her harfe karşılık gelen bir sayı bulunuyor. Bu sayılara da belirli anlamlar yüklenmiştir. Pisagor tekniği kullanarak doğum tarihi, ad ve soyadınızı tek haneli sayıya indirerek hayatınızdaki önemli tarihleri, kaderinize etkileri ile ilgili bilgileri edinebiliyorsunuz.

Bu sistemle insanlar, kaderleri hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Bu bilgi sayesinde geleceklerini yönlendirip, olası hatalardan sıyrılabiliyorlar. Bunun doğru yapılabilmesi rakamların doğru şekilde bulunması ve yorumlanması gerekiyor. Burada önemli olan hikâyeniz, sorduğunuz soru ve merak ettiğiniz konudur.

Buna göre numeroloji;

* Zayıf noktalarınızı anlayarak yeteneklerinizi geliştirmenizi sağlar.

* Hayat yolunda hangi alanda güçlük çekeceğinizi ve test edileceğinizi anlamanıza yardımcı olur.

* Önemli kararlar için doğru zamanlamayı belirlemenize yardımcı olur.

* Hangi günler pozitif enerji yüklü olacağınızı söyler

* Negatif ve olumsuz enerji yüklü günlerinizi size söyleyerek önlem almanızı sağlar.

* Karşınızdaki insanlar hakkında ön bilgi sahibi olmanızı sağlar.

Numeroloji Hakkında Bilgiler

Rakamların ve sayıların şifresi antik çağlardan beri bilim adamlarının ve düşünürlerin ilgisini çekmiştir. Bu konuda derin araştırmalara yönelmişlerdir. O dönemlerde Vavilon, Hintistan, Mısır ve Yunanistan’da sayılara göre geleceği söyleyen Arifmomatik ilimi bulunuyordu. Bu sistem Arap, Druit, Mısır ve Yunanların sayılar ve insan bulunuyor.

Numeroloji sisteminin esasını MÖ 6. yüzyılda Yunan matematikçisi Pisagor oluşturmuştur. O dönemde 22 sayısına ayrı bir önem veriliyordu. Nitekim Pisagor 22 sayısını 7’ye bölerek pi sayısını bulmuştur. Pisagor bütün sayıları tek haneli sayıya indirgemiştir. 1’den 9’a kadar olan sayıları başlangıç sayıları kabul etmiştir.

İbraniler ve Araplar da 22 sayısına büyük önem vermişlerdir. Arapların ilk alfabe sistemi 22 sayısına denk düşüyordu.

Numeroloji Nasıl Hesaplanıyor?

A, J, S, Ş :1 F, O, Ö, X : 6

B, K, T : 2 G, Ğ, P, Y : 7

C, Ç, L, U, Ü: 3 H, Q , Z : 8

D, M, V : 4 I, İ, R : 9

E, N, W : 5

Doğum tarihinizi tek haneye indirip, doğum sayınızı, adınız ve soyadınıza karşılık gelen harfleri toplayıp, tek haneye indirerek, kişilik özelliklerinizi bulabiliyorsunuz.

Örneğin; doğum tarihiniz 15/08/1987 adınız soyadınız da Kemal Sorgun olsun.

15+08=23 1+9+8+7=25

2+3=5 2+5=7

5+7=12

1+2=3 Sizin doğum sayınız 3 çıkıyor.

K E M A L S O R G U N

2+5+4+1+3+1+6+9+7+3+5 =46 = 4+6=10 = 1+0= 1 kader sayınız ortaya çıkıyor.