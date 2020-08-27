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Sözlük
Haber Giriş: 27.08.2020 - 03:19 | Son Güncelleme:

Null ne demek? İngilizce Null kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

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Null ne demek? İngilizce Null kelimesinin Türkçe anlamı nedir?
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Null kelimesi İngilizcede belli bir anlam üzerinden yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Aktif şekilde İngilizce kullanmak ve İngilizce yazıları okumak isteyenlerin mutlaka öğrenmesi gerektiği sözcüklerden biridir. Peki, null ne demek? İngilizce null kelimesinin Türkçe anlamı nedir? İşte cevaplar.

Hem tek başına hem de farklı cümleler içerisinde İngilizcede null kelimesi kullanılabilmektedir. Türkçe karşılığı olarak, ‘geçersiz ya da hükümsüz’ gibi anlamları üzerinden ele alınır. Alice bununla beraber farklı anlamlarını da bulunduğunu söylemek gerekir.

 Null Ne Demek?

 Değişik anlamları ile beraber İngilizce içerisinde yaygın kullanılan sözcüklerden biri olarak null öne çıkıyor.

 - Hükümsüz

 - Geçersiz

 - Boş

 - Önemsiz

 - İşe yaramaz

 Cümlenin kurulumuna ve amaca bağlı olarak yukarıdaki anlamları üzerinden null kelimesini kullanabilirsiniz. Özellikle yasal olarak herhangi bir geçerliliği bulunmayan durumlar karşısında kullanılabilmektedir. Aynı zamanda herhangi bir amaca hizmet etmeyen ve karşılığı olmayan işe yaramaz durumlar için de kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.

 Null kelimesi bu yazılışı üzerinden Türkçede yer almaz ve kullanılmaz. Ancak İngilizcede tek başına veya cümlede çok fazla değerlendirilen sözcüklerden biridir.

 

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