Nükleon Sayısı nedir? Nükleon Sayısı nasıl bulunur?

Nükleon sayısı lise veya üniversite kimya derslerinde öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Bu nedenle pek çok öğrenci nükleon sayısını merak etmektedir.

Nükleon Sayısı Nedir?

Nükleon fizik derslerinde nötron ve protonun ortak ismine verilmektedir. Nükleon teriminin diğer ismi ise kütle numarasıdır. Kütle numarası çok sık duyulsa da nükleon terimi çok duyulan bir terim değildir. Nükleon sayısı nötron ve proton değerlerinin toplamı ile bulunmaktadır. Pek çok soruda çıkan nükleon sayısının aslında kütle numarası olduğu bilinmektedir.

Atom çekirdeğin parçalarına nükleon adı verilmektedir. 1960 yıllarda bulunan nükleon temel parçacıklar olduğu düşünülmekte idi. O zamanlarda nükleonların etkileşimleri güçlü etkileşimler olarak adlandırılmıştır. Fakat günümüzde nükleonlar kuark ve gluonlardan oluşmuş bileşik parçacıklar olarak bilinmektedir.

Nükleon Sayısı Nasıl Bulunur?

Nükleon sayısı fizik ve kimya derslerinde karşımıza sıkça çıkan konulardır. Bu nedenle tanımı ve hesaplanmasının bilinmesi oldukça önemlidir. Nükleon sayısı çok duyulmuş bir isim olmasa da kütle numarası ismi öğrenciler tarafından sıklıkla duyulmaktadır. Nükleon sayısının diğer bir ismi de kütle numarası olmaktadır.

Nükleon sayısının hesaplanması kütle numarasının hesaplanması ile aynı şekilde yapılır. Nötron ile proton sayıları biliniyor ise bu sayıların toplamı nükleon sayısını vermektedir. Nükleon sayısının formülünü ise şu şekilde açıklayabiliriz:

Nötron sayısı + Proton sayısı: Nükleon sayısı ( Kütle numarası )

Böylelikle sorularda çıkan atomun nükleon sayısı kaçtır sorularına, sorularda verilen proton sayısı ile nötron sayısının toplamı ile sonuç bulunabilir. Yani nükleon sayısını bulabilmek için nötron ve proton sayılarının bilinmesi gerekmektedir.