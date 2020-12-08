Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Nükleer enerji mühendisliği, nükleer santrallerin geliştirilmesini ve tasarımlarının oluşturulmasını sağlayan bir meslek dalıdır. Nükleer enerji mühendisleri santrallerin sorunsuz çalıştırılmasını sağlamakla görevlidir.

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

Nükleer enerjinin 1942 yılından itibaren yayılması ile bu sektörde çalışan işgücüne ihtiyaç duyulmuştur. Son yıllarda artan nükleer enerji santralleri de mühendis ihtiyacı doğurmuştur. Üniversitelerin bünyesinde bulunan Nükleer enerji mühendisliği bölümü verdiği eğitimler ile birlikte alanında uzman ve yetişmiş nükleer enerji mühendislerini mezun ediyorlar.

Nükleer Enerji Mühendisliği Nedir?

Nükleer enerji mühendisliği enerji sektöründe önemli bir yer kaplayan nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesini sağlarlar. Santralin tasarımlarını da yapan nükleer enerji mühendisleri bu nükleer santrallerin sorunsuz bir şekilde çalışması için çalışmalar yaparlar.

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölüm nükleer enerji alanında sektöre yetişmiş elemanlar kazandırır. Nükleer enerji mühendisliği bölümünde verilen temel mühendislik eğitimlerinin yanı sıra alan dersleri ile birlikte donanımlı mühendisler mezun olur. Bu mühendisler istedikleri nükleer enerji santrallerinde rahatlıkla çalışabilirler.

Nükleer Enerji Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerin nükleer enerji mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler nükleer enerji santrallerinden birinde rahat bir şekilde çalışabilirler. Özellikle üretim, tasarım, proje ve yöneticilik gibi alanlarda çalışan nükleer enerji mühendisleri kalite kontrolü ve malzeme tedariki gibi alanlarda da çalışabilirler.

Nükleer Enerji Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Nükleer enerji mühendisliği bölümü üniversitelerin mühendislik fakültesine bağlıdır. Üniversitelerde yer alan nükleer enerji mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans eğitimi vermektedir. 4 Yıllık eğitimin ardından ise nükleer enerji mühendisleri stajlarının ardından iş hayatına atılırlar.

Nükleer Enerji Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Nükleer enerji mühendisliği bölümünde okumak isteyen adaylar araştırmacı ve disiplinli bir özelliğe sahip olmalılar. Sorumluluk sahibi ve planlı kişiler nükleer enerji mühendisliği bölümünü tercih edebilirler. Bu adayların mühendislik ve enerji sektörüne ilgisinin de yüksek olması beklenir.

Nükleer Enerji Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Hacettepe Üniversitesi'nde bulunan nükleer enerji mühendisliği bölümünün öğrenim dili İngilizcedir. Sinop Üniversitesi nükleer enerji mühendisliği bölümünde ise öğrenim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde KKTC uyruklu öğrenciler için açılan bölümün öğrenim dili de İngilizce olarak belirlenmiştir.

Nükleer Enerji Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversite tercihleri yapılırken nükleer enerji bölümünü seçen adayların matematik ve fen bilimleri sorularını çözmeleri gerekir. Çünkü nükleer enerji mühendisliği bölümü sayısal puan türünde öğrenci almaktadır. Sınavda yüksek sayısal puan alan kişiler nükleer enerji bölümüne alınırlar.

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerdeki nükleer enerji mühendisliği bölümünde bilgisayar programlama, genel fizik, genel matematik ve reaktör fiziği gibi dersler bulunur. Nükleer enerji mühendisliği öğrencileri enerji, nükleer fizik ve mühendislik etiği gibi bazı dersleri alırlar.

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Günümüzde son derece popüler olan nükleer enerji mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler nükleer enerji santrallerinde çalışabilirler. Nükleer enerji mühendisleri üretim, tasarım, maliyet analizi, yöneticilik ve kalite kontrolü gibi alanlarda çalışabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Nükleer enerji mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler genellikle enerji santrallerinde, nükleer sistemlerin yer aldığı şirketlerde çalışabilirler. Aynı zamanda kamu ve özel sektör içerisinde pek çok alanda da iş bulunabilir. Yüksek maaşlar ile çalışan nükleer enerji mühendisleri stajın ardından kendi alanlarında işlerde çalışma imkanına sahip olurlar.

Nükleer Enerji Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Nükleer enerji mühendisliği bölümünden 4 yıllık eğitim alarak mezun olan kişiler "Nükleer Enerji Mühendisi" unvanı ile pek çok enerji santrali ve nükleer enerji santrallerinde iş bulabilirler. Santral kontrolü ve nükleer enerji santrali tasarımı da yapan mühendisler üretim, malzeme tedarik ve yöneticilik gibi pek çok farklı iş konulunda çalışabilirler.

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde iki üniversitede nükleer enerji mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Sinop Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi'nde nükleer enerji mühendisliği bölümü yer alıyor. Nükleer enerji mühendisliği okumak isteyen kişiler bu bölümlerden birini tercih edebilirler.