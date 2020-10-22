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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 22.10.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

Nüfus müdürlüklerinde 2020-KPSS önlisans mesaisi

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Nüfus müdürlüklerinde 2020-KPSS önlisans mesaisi
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2020-KPSS Önlisans, 25 Ekim’de yapılacak. ÖSYM, sınav günü kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayanlar için sınav yapılacak merkezlerinde açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin listesini yayınladı.

25 Ekim’de önlisans düzeyinde uygulanacak 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2020-KPSS Ön Lisans) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 25 Ekim’de 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya  fotoğraflı, barkodlu-karekodlu ‘Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenecek.

Bu amaçla sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya  fotoğraflı, barkodlu-karekodlu ‘Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenecek. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya  fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgeleriyle sınava girebilece. ‘Geçici Kimlik Belgesi’ dışında verilen belge, form gibi sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla, nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın sınava giriş belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN

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