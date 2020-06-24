Nüfus müdürlükleri hafta sonu YKS adayları için açık
ÖSYM’nin paylaştığı duyuruda 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) girecek adaylardan kimliği ve kimlik bilgisi eksik olanlar için 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenleneceğini bildirildi. Buna göre, hafta sonu açık olacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuran adaylar 'Geçici Kimlik Belgeleri'ni alabilecekler.
ÖSYM'den yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayan 2020-YKS adayları sınava kabul edilmeyecekler. Bu durumda olan adaylara 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecek. Bu koşullardaki adayların 'Geçici Kimlik Belgeleri'ni almaları için sınav yapılacak merkezlerdeki İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak. Söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecek.
DİĞER BELGELER KABUL EDİLMEYECEK
Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecek. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecekler. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form gibi sınava giriş için kabul edilmeyecek.
SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN
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