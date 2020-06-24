Nüfus müdürlükleri hafta sonu YKS adayları için açık

ÖSYM'den yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayan 2020-YKS adayları sınava kabul edilmeyecekler. Bu durumda olan adaylara 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecek. Bu koşullardaki adayların 'Geçici Kimlik Belgeleri'ni almaları için sınav yapılacak merkezlerdeki İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak. Söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecek.

DİĞER BELGELER KABUL EDİLMEYECEK

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecek. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecekler. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form gibi sınava giriş için kabul edilmeyecek.

SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN