Nüfus Cüzdanı Sureti Nedir, Nereden Alınır? E Devletten Cüzdan Sureti Alma..

Nüfus cüzdanı kimlik belgesi sıklıkla kafa kağıdı, kafa koçanı, nüfuz tezkeresi, hüviyet cüzdanı gibi isimlerle de duyulmaktadır. Bireyler birçok resmi işlemlerini gerçekleştirebilmek adına nüfuz cüzdanı suretine ihtiyaç duymaktadır.

Nüfus Cüzdanı Sureti Nedir?

Gerçek ve kişide bulunan nüfuz cüzdanının çeşitli resmi sitelerden ya da yerlerden alınarak oluşturulan bir örneğine de nüfuz cüzdanı sureti denmektedir. Yani nüfuz cüzdanı sureti ilgili kişiye ait olan nüfuz cüzdanının bir örneğidir.

Nüfuz Cüzdanı Nereden Alınır?

Bireyler işlerinde güvenliğin olması ve bazı resmi olayların gerçekleşmesi adına nüfuz cüzdanı sureti almaya gereksinim duyar. Nüfuz cüzdanı sureti aslında nüfuz cüzdanının bir yetkili tarafından fotokopisi şeklindeki belgedir.

İş başvuruları, evlilik izni başvuruları gibi çeşitli işlerde kurumsal firmalar ilgili kişiden nüfuz cüzdanının suretini istemektedir. Sigortanın başlanması gibi işlemlerde nüfus cüzdanı sureti gerekli görülmektedir.

Nüfus cüzdanı sureti noter, muhtarlık ya da e devlet sistemi üzerinden alınabilmektedir. Bu seçenekler arasından en çok tercih edileni online sisteme geçmiş olan e devlet girişidir.

İsminden de anlayacağımız gibi e devlet elektronik yani dijital bir web sitesidir. İlgili kişiye ait TC kimlik numarası ve oluşturulan e devlet şifresiyle kişisel sisteme giriş yapılır. Daha sonrada istenilen bu belge alınır.

Devlet bu ihtiyacı kolaylaştırmak adına dijital sisteme geçiş sağlamıştır. Sistem elektronik ortamda hızlı, güvenilir, kesintisiz olarak çalışmaktadır.

Web tabanlı bu sistem avantajlı ve kolay olmasından dolayı nüfuz cüzdanı sureti almakta en çok kullanılan seçenektir.

Bu seçenek haricinde ise nüfuz cüzdanı sureti almak için ilgili ikametgah adresindeki muhtarlığa ya da noter kurumuna giderek de alınabilmektedir.

E Devletten Cüzdan Sureti Alma

Öncelikle e devlet sisteminden nüfuz cüzdanı sureti almak için e devletim resmi web sitesine bağlanmak gerekir. Bunun için internet bağlantınızın olması şarttır. Mobil üzerinden yani telefon üzerinden ya da bilgisayar üzerinden e devlet sisteminin web adresine bağlanılır.

Bu web adresi www.turkiye.gov.tr adresidir. Bu adrese giriş yaptığınızda karşınıza kullanıcı adının yer aldığı TC kimlik numarası alanı ve şifre alanı çıkmaktadır. Şifre PTT kurumundan alınmaktadır. Daha sonrada kurumdan alınan şifre kişinin isteğine bağlı olarak kişisel şifre olarak farklı şekliyle tanımlanabilmektedir. Kullanıcı adı yerine kişisel olan TC kimlik numarası ve şifre alanına da kişisel olarak değiştirilen şifre girilir.

Bu adım tamamlandıktan sonra artık resmi e devlet kurumunun web sitesine girmiş olursunuz. Daha sonrasında sitede arama alanı bulunmaktadır. Bu arama yerine nüfus cüzdanı sureti alma yazısını yazdığınızda sizin nüfuz cüzdanınızın sureti ekranda belirir. İster mail olarak isterseniz de çıktı olarak isterseniz de ekran görüntüsü olarak nüfuz cüzdanı suretinizi bu şekilde e devlet sisteminden alabilirsiniz.

Siteye girdiğinizde pek çok hizmet alanı yer almaktadır. E hizmetler, kurumlar, belediyeler, firmalar, hızlı çözüm gibi alanlar da bulunmaktadır.

Sorgulama, başvuru, ödeme hizmetleri gibi konularda belge almak için e hizmetler alanına girilir. Resmi kurumların hizmetlerinden ve iletişim bilgilerinden haberdar olmak için ise kurumlar alanına girilir. Belediyelerin iletişim bilgileri ve hizmetleriyle ilgili bilgi almak için belediyeler alanına girilir. Şirketlerdeki fatura ve abonelik bilgilerine ulaşmak için firmalar kısmına girilir. Şikayet, öneri, soru ve istek için de hızlı çözüm alanına giriş yapılır.

Şirket hizmetlerinde yetkilisi olunan şirket hizmetleri yer alır. Yeni hizmetler alanından e devlet sistemine eklenen yeni hizmetlere ulaşabilirsiniz. Araçlarım alanından araçlarınıza ait hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

E-devlet kapısı alanından ikametgah adresi, nüfuz cüzdanı sureti almak gibi hizmetlere de bu kısımdan ulaşabilirsiniz.