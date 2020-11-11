Nudizm nedir? Nudist ne demek? Nudizm hakkında bilgiler

Nudizm, kişilerin vücutlarını rahat ve çıplak bir şekilde bütünleşmiş olarak bulunabilmeleri hali olmaktadır.

Nudizm Nedir?

Nudizm ya da Naturizm, kişilerin utanmadan sosyal yaşamda üzerlerinde herhangi bir kıyafet olmadan tam çıplak bir şekilde hayat tarzını benimsemiş ya da savunmuş olma durumudur. Seksüel herhangi bir anlam taşımamaktadır. Günümüzde son dönemlerin nerdeyse en çok konuşulmakta olan felsefik akımlarının en başında gelen nudizm yaşam tarzına göre, insanlar birbirlerinden utanmadan çıplak bir şekilde her bir ortamda rahatça oturabilmekte ya da nudist sahillerde çıplak bir şekilde rahatça güneşlenebilir.

Bu felsefi akım olan yaşam tarzı, her ne kadar yeni yeni ortaya çıkmış bir akım olarak görülse dahi Nudizm'in tarihi aslında çok eskilere dayanmaktadır. Eski çağlarda hayatlarına devam eden insanlar doğa ile daha fazla iç içe oldukları için, insan popülasyonu daha az olduğu ve de çıplaklık ayıpsanmadığı nedeni ile aslında zaten bir nudizm hali yaşanmaktaydı.

Nudist Ne Demek?

Nudist, çıplak bir şekilde belirli bölgelerde rahatça dolaşan kişiye denilmektedir. Günümüzde nudistlerin en fazla savunduğu noktalardan birisi de nudizmin insanların hemen hemen ilk felsefi hayat biçimi olmasıdır.

Dünyanın pek çok farklı noktalarında nudist kişilerin hayat tarzları için oluşturulmuş olan cafe, deniz, restoran, sahil, oteller ve diğer bazı yaşam alanları yer almaktadır.

Nudizm aslında sanıldığından aksi bir şekilde seksüel bir kavram olmamaktadır. Nudist kişiler çıplak olarak bazı toplantılar ve bazı aktiviteler düzenler ve bu toplantılarda cinselliğin ve cinsel yaşamın ön planda olduğuna dair olan düşünceler tam olarak yanlıştır. Buna ek olarak bu tarz nudist kişilerin toplantılarda cinsellik yasak olmaktadır.

Nudizm Hangi Ülkelerde Yasaktır?

Nudizm günümüz koşullarında dünyanın tam olarak üç ülkesi haricinde geri kalan hemen hemen hiçbir yerde yasak değildir. Yasal olarak da herhangi bir engel bulunmayan bu ülkelerin bir kısmında nudist olan oteller, nudist olan cafeler ve nudist olan sahiller yer almaktadır. İslam dininde genelde çıplaklık ve de avret yerlerinin açık bir şekilde olması her zaman haram olduğu için nudist kişilerin ve nudizm düşüncesinin yasak olduğu ülkeler Suudi Arabistan, İran ve Irak şeklindedir. Diğer İslam ülkelerinde ise Nudizm yaşam tarzını yasaklamakta olan herhangi bir yasa yer almamaktadır.