Nub teorisi nedir? Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için doğru sonuç verir mi

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NUB testi ile anne karnına düştüğü andan itibaren beli olan cinsiyeti öğrenmek mümkün olabilir. NUB teorisi 20 haftadan önce bebeğin cinsiyetini öğrenmenize yardımcı olabilir.

NUB Teorisi Nedir?

Bebek bekleme süreci anne, babalar için oldukça heyecanlı bir dönemdir. Doğuma kadar endişe ve sevinç duygusu bir arada yaşanmaktadır. Bebeğin sağlığı, yapısı ve cinsiyeti ile ilgili merak ve endişeler ilk günden başlamaktadır. Günümüzde gelişme teknoloji ile birlikte bebeğin cinsiyeti öğrenilmektedir. Ama bunun için ailelerin 20 hafta beklemesi gerekir. 20 haftalık olan bebeklerin ultrasonda cinsiyetleri tespit edilmektedir.

Çocuk anne rahmine düştükten hemen sonra cinsiyeti belli olmaktadır. Bazı aileler doğuma kadar cinsiyeti öğrenmek istemezler. Kimi aileler ise cinsiyeti öğrenmek için sabırsızlanırlar. Bu aşamada NUB teorisi onlara destek olabilir. Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için jinekoloğun yardımı olmaktadır. Aynı şekilde NUB teorisi konusunda uzmanlığı olan jinekologlar bulunmaktadır. Bu konuda onlardan destek alabilirsiniz.

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NUB teorisinin ortaya koyduğu sava göre bebeğin cinsiyetini 12. Haftadan önce öğrenmek mümkün olmaktadır. Bu aşamada doğruluk oranının %75 olduğu belirtilmektedir. Ama bebeğin pozisyonu ve bazı durumlar bu yüzdeyi düşürtmektedir. Daha kesin bilgiler ise 16. Haftadan itibaren edinilebilir. NUB İngilizce bir kelimedir. Yumru veya çıkıntı anlamına gelir.

Bebeğin anne karnında bulunduğu bölge olan genital kısım 12. Haftadan itibaren görülmektedir. Ultrason yardımı ile alınan bu görüntüde bebeğin yatarken oluşturduğu açı cinsiyet konusunda fikir verir. Bebeğin uzunlamasına bir şekilde olması gerekmektedir. Buradaki bilimsel yaklaşım cinsiyete göre oluşan gelişim farklılığından kaynaklanmaktadır. 11. Haftadan başlayarak kız ve erkek bebekler farklı yapıda gelişirler.

Kız ve erkek bebeklerin her ikisinde de nub bulunur. Ama bu nubun pozisyonu her iki cinsiyette farklılık gösterir. Nub açısı kızlarda omurga ile aynıdır. Ama erkeklerde nub açısı yukarı doğru olmaktadır. Bu teorinin %90 üzerinde güvenilir olması için 13. Haftanın beklenmesi doğru olacaktır. Bebeklerde omurga ve nub arasında bulunan açı 30 dereceden büyükse bebeğin erkek olabileceği söylenmektedir. Kız bebekler için omurga ve nub arasındaki açının 30 dereceden küçük olduğu belirtilmektedir.

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Günümüzde tıp ve bununla ilgili araştırmalar hızla ilerlemektedir. Bulunan ölçümler ve görüntüleme yöntemleri ile pek çok konu tespit edilebilir. Günümüzde kullanılan 3 boyutlu ultrason görüntüleri ile bebeklerin anne karnında fotoğraflanması söz konusu olmaktadır. NUB teorisi de bize ölçümlerin eldeki verilerle karşılaştırılması sonucu bir veri sunmaktadır. Bu sayede anne baba adayları 21. Haftadan önce bebeklerin cinsiyetini öğrenmektedir.

Bebeğin Cinsiyetini Öğrenmek İçin Doğru Sonuç Verir mi?

NUB bebek cinsiyetini belirlemek için kullanılan bir teoridir. Teori olarak kullanılan bu bilgi pratikte doğru sonuç vermeyebilir. Bebeğin konumu doğru şekilde olmadığında bu teori doğru sonuç vermeyecektir. Bebek ile ilgili doğru bir tespit için sırt üstü ve düz bir şekilde durması gerekmektedir. 12. Haftadan önce yapılan NUB testinin güvenirliliği olmamaktadır. 13. Haftadan itibaren ise güvenilirliği %75 olmaktadır.

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NUB teorisi 0 doğruluk payı olan bir teori değildir. Teori sonucu söylenen bilginin hatalı olması aileler arasında sorun yaratabilmektedir. Kişiler beklentilerinin tersi durumlarla karşılaştıklarında hayal kırıklığı yaşamaktadır. Birinci öncelik cinsiyetinden çok sağlığı olmalıdır.