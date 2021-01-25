NTC nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanılır? NTC termistör çalışma prensibi ve hakkında bilgi

NTC bulunduğu ortamda ya da teması olduğu yüzeyde sıcaklığı artarken elektrik direncinin azaldığı devre elemanına verilen isimdir. NTC açılımı sıcaklık direnci azalan termistör demektir. Oldukça önemli devrelerden biridir. NTC aynı zamanda PTC tersi olarak bilinir.

NTC Nedir?

NTC'nin direnci ısı ile kontrol edilebilen bir direnç türü olarak açıklanabilir. NTC direnci ısı ile ters orantılı olacak şekilde değişiklik göstermektedir. Bunun anlamı ısı arttığı zaman direncin azalacağı ve ısı düştükçe direncin artacağı anlamına gelmektedir.

NTC Ne İşe Yarar?

NTC devreleri -300 C ile +50C arasındaki sıcaklıklarda kararlı bir şekilde çalışabilmektedirler. 0.1C'a kadar duyarlılıkları vardır. En fazla elektronik termometreler, araba radyatörleri ile amplifikatörlerin çıkış güç katmanlarında ısı denetimi olan havyalarda kullanılmaktadırlar. NTC devrelerin kullanım alanları PTC devrelere göre çok daha fazladır.

NTC Nerelerde Kullanılır?

Transformatör ya da motor gibi çok fazla ısınmaması gereken yerlerde sisteme NTC termistörü yerleştirilir ve direnci fazla ısınmaktan küçülen bir alarm ya da koruma devresini hareketlendirir.

Su depolarında suyun seviye kontrollerinin yapılabilmesi amacı ile NTC yerleştirilir. NTC direnci su seviyesinin düştüğü zamanlarda ısınır ve pompa devresinin çalışmasına neden olurç

Bir motora seri bir şekilde NTC direnci bağlandığında, NTC direnç ilk önce küçük akım çeker ve böylece motorun güvenli bir şekilde yol almasını sağlar.

Röleye seri bir şekilde bağlanan NTC direnç, rölelerin gecikmeli bir şekilde çalışmalarına neden olur.

NTC Termistörü Kullanılırken Nelere Dikkat Edilir?

Daha fazla yükün çekilmesi amacı ile birden fazla NTC termistörünün paralel bir şekilde bağlanması gerekir. Bu sayede termistörlerden bir tanesi fazla akımı çekerek ısınır, diğerleri ise soğuk kalır.

Kaplamasız olan termistörler iletken sıvı içerisinde indirgeyici ya da aşındırıcı gazlar ile beraber kullanılmamalıdır.

NTC dirençleri ısı ile kontrolü sağlanan bir direnç türüdür. NTC ısıya ters orantılı bir şekilde direnç değişikliği gösterir. Bu ısı arttıkça NTC direncin azalacağı, ısı azaldıkça NTC direncin artacağı anlamına gelmektedir.

NTC Sağlamlık Kontrolleri Nasıl Yapılır?

NTC uç kısımlarından ohm metreye bağlanmalıdır. İlk önce oda sıcaklığında NTC üzerinde yazan değer okunur. Sonrasında mum ya da buna benzer bir araç ile ısıtıldığında dirençte azalma görülüyorsa NTC direnç sağlam anlamına gelir. Ancak farklı bir durum gözlemleniyor ise NTC'de bir arıza olduğu söylenebilir.

Ohm metre x 100 konumunda olduğu zaman PTC / NTC ohm metrenin uç kısmına bağlanır. Termistör direnç olması sebebi ile yönler önemli değildir. Eleman ısıtılır ve ohm metrenin kontrolü yapılır. Eleman ısıtıldığı vakit PTC ısındığında direnç artar, NTC ısındığında ise direnç azalır. Termistör ısıtıldığında göstergede herhangi bir değişiklik meydana gelmiyorsa o zaman yeni bir termistör almak gerekir.

NTC Özellikleri Nelerdir?

NTC devreleri, yüksek sıcaklık katsayısı, küçük hacim, yüksek hassaslık, hızlı bir şekilde yanıt vermesi ve basit yapılı olması sebebi ile oldukça avantajlıdır. Bunun yanında neme karşı direnci, asitlere karşı olan direnci, termal şoklar karşısındaki direnci, alkalilere karşı dirençleri, titreşim direnci gibi konular için oldukça güvenlidir.

NTC dezavantajları arasında ise devrenin üzerinde doğrusal ve doğrusal olmayan bir adet telafi bulunması ve bununla birlikte değişebilir olmamasıdır.

NTC genellikle sıcaklık ölçümü yapmak amacı ile sıcaklık telafisi amacı ile, termal kontrol amacı ile kullanılmaktadır.