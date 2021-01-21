NPN Transistör nedir? NPN Transistör çalışma prensibi ve sembolü

2 PN diyodundan meydana gelen npn transistör, birçok farklı devre elemanında kullanılmaktadır. Özellikle elektrik ve elektronik devre ve sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Şimdi bu konuda Gelin npn transistörü öğrenelim ve çalışma prensibine bakalım.

NPN Transistör Nedir?

Npn transistör iletken bir elektronik devre elemanıdır. Birçok değişik elektrik ve elektronik devreler ile beraber sistemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Amaca bağlı olarak farklı çeşitlerde değerlendirilen ve kullanılan npn transistör, sağlıklı bir devre sistemi oluşturma olanağı sunuyor. Özellikle akım ve gerilim dilenci oluşturma noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Ciddi bir enerji kazanımı sağlar ve devrelerin kontrolünü de gerçekleştirir. Yani elektronik sistemlerin ve devrelerin kontrollü bir şekilde çalışmasına imkan tanır.

Gerektiği zamanlarda anahtarlama sistemi olarak da değerlendirilen npn transistör, daha çok giriş kısmına uygulanan sinyali yükseltmek suretiyle akım ve direnç sağlama noktasında değerlendirilir. Bu yönüyle hem kontrol olanağı sunar hem de anahtarlama imkanı sağlar. Böylece birçok değişik elektrik ve elektronik sistemler dahilinde, farklı devreler etkin şekilde çalışmaktadır. Özellikle iletken ve yarı iletken N ile P tipi maddeler üzerinden hazırlanmış olan bu yapı, her açıdan akılcı çözüm yöntemleri sağlamaktadır.

NPN Transistör Çalışma Prensibi

Yapısal olarak ele aldığımız zaman npn transistör, 2 N tipi yarı iletken madde arasına ince bir tabaka şeklinde yerleştirilmiş P tipi yarı iletken bir beyaz maddeden oluşmaktadır. Bu doğrultuda elektron geçişini kontrol etme ve düzenleme noktasında çalışır. Geçen akımları denetlemek suretiyle küçük akımları büyütür ve aynı zamanda, küçük akım ile beraber büyük alıcıların çalışmasına olanak tanır. Böylece hazırlanan özel bir devre ile beraber küçük bir akım üzerinden yüksek bir enerji imkanı sağlamaktadır.

Günümüzde en çok kullanılan transfer sistemleri arasında da yer aldığını söylemek mümkün. Çünkü daha etkin ve düşük maliyet ile beraber güçlü bir verimlilik sağlıyor. Özellikle kontrol geçişini sağlamak ve teyit etmek ile beraber anahtarlama görevi gören npn transistör, birçok farklı alanda yaygın şekilde değerlendirilmektedir. Transistör ya da geçirgen anlamına gelmesi ile beraber geçiş imkanı sağlayan ve anahtarlama düzeni sunan bu yapı, yan yana birleştirmiş 2 PN diyodu eşliğinde hazırlanmaktadır.