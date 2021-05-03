Nöyyi Antlaşması Nedir? Nöyyi Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Nöyyi Antlaşması Fransa'nın " Neuilly-sur- Seine" kentinde 27 Kasım 1919 tarihinde imzalanmıştır. Dünya Savaşları günlerinden kalan ve birçok ülkeyi yakından ilgilendiren bir antlaşmadır.

Nöyyi Antlaşması Nedir?

Nöyyi Antlaşması, 1. Dünya Savaşı sonrasında galip gelen İtilaf Devletleri ile İttifak devletleri arasında başlayan ve Paris Barış Konferansı'nda üzerinde çalışılan, müzakere edilen öngörülen antlaşmalardan birisidir.

Nöyyi Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Nöyyi Antlaşması, Paris Barış Konferansı sonrasında yine Fransa' da Neuilly sur Seine' de imzalanmış bir antlaşmadır. Nöyyi Antlaşmasının tarihi 27 Kasım 1919 olu imza koyan devletler ise şunlardır: ABD, Bulgaristan, Birleşik Krallık, Belçika, Fransa, Çin Cumhuriyeti, Hicaz, İtalya Krallığı, Japontya, Küba, Polonya, Portekiz, Romanya, Tayland, Yugoslavya, Yunanistan Krallığı.

Nöyyi Antlaşması Tarihi ve Özeti

Nöyyi Antlaşması, uluslararası bir konferans olan Paris Barış Konferansı sonrasında ortaya çıkmıştır. Paris Barış Konferansı I. Dünya Savaşı'nı sona erdiren gelişmelerin olduğu önemli bir konferanstır. Paris Barış Konferansında toplam 32 devlet temsilcileri vasıtasıyla katılmıştır. İşte bu 32 devletin katılımıyla yapılan Paris Barış Konferansı, İttifak Devletleri ile savaş halinde olan diğer devletler arasında imzalanmıştır.

Paris Barış Konferansı'nın amacı I. Dünya Savaşı'nın sona erdirilmesi idi. Bu amaçla çok sayıda devletler arasında farklı anlaşmalar yapılmışsa da Konferansın ana kararlarına hakim bazı devletler vardı. İşte bu devletler: ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya olmuştur.

Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 tarihinde Paris' te İttifak ve İtilaf Devletlerinin bir araya gelmesi ile yapıldı. Bu konferansta ülkeler ve savaş için değişik ve çeşitli kararlar alınmıştır. Bulgaristan'a dayatılan ve ağır şartlar içeren Nöyyi Antlaşması da işte bu Paris Barış Konferansı'nda hazırlanmıştır. Paris Barış Konferansı'nın bir ürünüdür.

Nöyyi Antlaşması Maddeleri

Nöyyi Antlaşması 27 Kasım 1919 tarihinde imzalanmıştır. Bu antlaşma Bulgaristan aleyhine son derece ağır şartlar içermektedir. Nöyyi Antlaşmasının maddeleri:

l Nöyyi Antlaşması ile Bulgaristan'ın güneyinde bulunan " Dobruca " Romanya' ya bırakılmıştır.

l Nöyyi Antlaşması ile Bulgaristan topraklarına dahil bulunan Gümülcine ve Dedeağaç Yunanistan'a verilmiştir.

l Nöyyi Antlaşması ile Yugoslavya' ya bırakılan Bulgaristan toprakları ise " Tsaribrob" ve " Strumitsa" dır.

l Nöyyi Antlaşması ile Bulgar ordusunun asker sayısı 25.000 ile sınırlandırılmıştır.

l Nöyyi Antlaşması ile Bulgaristan'ın herhangi bir hava ya da deniz askeri birliğinin bulunmayacağı şart koşulmuştur.

l Nöyyi Antalşması ile Sloven, Portekiz ve Sırp ülkeleri resmen tanınmıştır.

l Nöyyi Antlaşması ile Bulgaristan 100 milyon İngiliz Sterlini Savaş Tazminatına mahkum edilmiştir.

Nöyyi Antlaşması Önemi

Nöyyi Antlaşması Bulgar halkında büyük bir infial yarattı. Gerçekten de Nöyyi antlaşmasına giden süreçte Bulgaristan topraklarını koruyamamıştır. Müzakereler tamamen Bulgaristan aleyhine gelişmiştir. Ağır savaş tazminatına mahkum edildiği gibi en önemlisi Bulgaristan toprak bütünlüğünü koruyamamıştır.

Nöyyi Antlaşması Sonuçları

Nöyyi Antlaşması Bulgar halkında büyük bir infiale sebep olmuştur. Öfke ve tepki ile karşılanan ve itiraz edilen Nöyyi Antlaşmasına halk arasında " ulusal felaket " adı verilmiştir. Nöyyi Antlaşmasının sonuçlarından bazılarını şöyle sıralamak mümkündür. Öncelikle ülkede var olan zorunlu askerliğin bu antlaşma ile anlamsızlaştığı ve kaldırılması gündeme gelmiştir. Nöyyi Antlaşması ile Yunanistan' a verilen topraklar nedeniyle ülkenin Ege Denizi ile var olan bağlantısı kesilmiş oldu.