November Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir? Nov Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

November, İngilizce bir kelime olmakla birlikte ay isimlerinden birisi olarak kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı olarak ise Kasım ayı anlaşılmaktadır. Kasım ayı ise Sonbahar mevsiminin içerisinde bulunan son ay olarak ifade edilmektedir. Her zaman her yerde karşınıza çıkabilecek olan İngilizce ayların Türkçe karşılığını öğrenmek size de günlük hayatınız da büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

November Hangi Ay ve Türkçesi Nedir?

November kelimesi İngilizce bir kelime olmakla birlikte ay bildirmekte olan bir kelimedir. November kelimesinin Türkçe karşılığı Kasım ayı olarak söylenebilir. Kasım ayı yılın 11. ayıdır. Kasım ayından önce Ekim ayı gelmektedir. Kasım ayından sonra da yılın son ayı olan Aralık ayı gelmektedir. İngilizce olarak kullanılan ay isimlerini öğrenmek için ezber yapmanız gerekebilir. Günlük hayat içerisinde pek çok yerde karşınıza çıkabilecek olan İngilizce ay isimlerini öğrenmeniz ve ezberlemeniz sizin için büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Nov Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

Nov bir kısaltma olarak kullanılmaktadır. November kelimesinin kısaltmasıdır. Yani Nov aslında Kasım ayını belirtmek için kullanılmakta olan bir kelimedir. Çoğu zaman İngilizcede ayların uzun isimlerinin kullanımı yerine kısaltılmış hallerinin kullanımı tercih edilmektedir. Sizin de İngilizce ayların hem uzun hallerini hem de kısa hallerini bilmeniz kolaylık sağlayacaktır. Yani İngilizce olarak gördüğünüz Nov kelimesi ile November kelimesi aynı anlama gelmektedir İkisi de yılın 11. ayı olan Kasım ayını ifade etmek için kullanılmaktadır.