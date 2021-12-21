Nostalji Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nostalji Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Nostalji kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Özlem 2- Hasret 3- Tahassür Etmek 4- Yanıp Yakılmak 5- Gözünde Tütmek

6- Daüssıla

Nostalji Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Hem günlük hayatta hem de çeşitli sanat dallarında kullanılan nostalji kelimesi, geçmişe duyulan aşırı özlem anlamına gelir. Bu kelime ilk kez Antik Yunan dönemi tiyatro yazarlarından Euripides'in oyunlarında kullanılmıştır.

Yunanca kökenli bir sözcük olan nostalji sözcüğü, geçmişe dair, eskiye ait anlamına da gelir. Örneğin 70'li yıllarda çekilen yerli ve yabancı filmlerin tamamı nostaljik olarak nitelendirilir.

Nostalji TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Nostalji kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlam: Şimdiki zamandan ziyade geçmişte olma isteği, geçmiş yaşamı özleme

İkinci Anlamı. Onlarca yıl öncesine ait olan

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Nostalji Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bence nostaljik şarkıların birçoğu günümüz pop şarkılarından çok daha kaliteli.''