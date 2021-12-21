Nostalji Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nostalji Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın fiyatlarında sert düşüş İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında sert düşüş! İşte son gelişmeler#Altın
Maaş vergisine asgari ücret ayarıMaaş vergisine asgari ücret ayarı#Vergi
Hamit Altıntoptan sert açıklama Kenan Koçak ve Fenerbahçe...Hamit Altıntop'tan sert açıklama! Kenan Koçak ve Fenerbahçe...#Fenerbahçe
Uzmanlar yorumladı Dolarda büyük düşüşUzmanlar yorumladı! Dolarda büyük düşüş#DOLAR
TLye büyük destek kararıTL'ye büyük destek kararı!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünya basınında gündem oldu TLnin yükselişi böyle duyurulduDünya basınında gündem oldu! TL'nin yükselişi böyle duyuruldu#Türk Lirası
Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan yeni platformu duyurdu... Tarih belli olduTüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan yeni platformu duyurdu... Tarih belli oldu#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Ucu bucağı gözükmüyor Kilometrelerce kuyruk olduUcu bucağı gözükmüyor! Kilometrelerce kuyruk oldu#Artvin
Soylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlarSoylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlar!#İçişleri Bakanı
Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'#Fenerbahçe
ABDden flaş Omicron açıklaması... Korkulan olduABD'den flaş Omicron açıklaması... Korkulan oldu!#Omicron
F.Bahçede 8. hoca operasyonu başladı Kontak kurulan isim, dönüm noktası...F.Bahçe'de 8. hoca operasyonu başladı! Kontak kurulan isim, dönüm noktası...#Fenerbahçe
Talimatı verdi, geri sayım başladı... Sadece 4 hafta süresi varTalimatı verdi, geri sayım başladı... Sadece 4 hafta süresi var!#ABD
Alec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladıAlec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladı#Alec Baldwin
Usta sanatçının vefatı şok etkisi yarattı Acı gerçeği oğlu açıkladı...Usta sanatçının vefatı şok etkisi yarattı! Acı gerçeği oğlu açıkladı...#Sezai Aydın
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Nostalji Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nostalji Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nostalji Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nostalji Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Yunancadan geçmiş olan nostalji kelimesi nos to kelimesinden türetilmiştir. Nos to memleketine geri dönme isteği anlamına gelirken nostalji he geçmişe hem de vatana duyulan derin özlem demektir. Bu kelime -k eki aldığında cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örnekler: 1- Nostaljik bir film 2- Nostaljik müzikler. Nostalji ne demek, ne anlama gelir? Nostalji TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Nostalji kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Özlem 2- Hasret 3- Tahassür Etmek 4- Yanıp Yakılmak 5- Gözünde Tütmek

 6- Daüssıla

  Nostalji Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  Hem günlük hayatta hem de çeşitli sanat dallarında kullanılan nostalji kelimesi, geçmişe duyulan aşırı özlem anlamına gelir. Bu kelime ilk kez Antik Yunan dönemi tiyatro yazarlarından Euripides'in oyunlarında kullanılmıştır.

  Yunanca kökenli bir sözcük olan nostalji sözcüğü, geçmişe dair, eskiye ait anlamına da gelir. Örneğin 70'li yıllarda çekilen yerli ve yabancı filmlerin tamamı nostaljik olarak nitelendirilir.

  Nostalji TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  Türk Dil Kurumuna göre Nostalji kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

  İlk Anlam: Şimdiki zamandan ziyade geçmişte olma isteği, geçmiş yaşamı özleme

 İkinci Anlamı. Onlarca yıl öncesine ait olan

Haberin Devamı

  Nostalji Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  ''Bence nostaljik şarkıların birçoğu günümüz pop şarkılarından çok daha kaliteli.''

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan