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Norveç hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Norveç hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Norveç#Ülke#Kıta
Norveç hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Norveç hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Norveç, II. Dünya Savaşının sona ermesinin ardından 1945 yılında bağımsızlığını ilan etti. Toplam 19 eyaletten oluşan Norveç'in en kalabalık şehirleri sırasıyla Oslo, Tromso, Alesund, Tonsberg ve Larvik'tir. Nüfusu resmi olmayan rakamlara göre 5. 433.000 olan ülkenin geçim kaynakları turizm ve balıkçılıktır. Norveç refah seviyesi en yüksek Avrupa ülkelerinden biri olmasına karşın Avrupa Birliğine üye değildir. Norveç hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Resmi adı Norveç Krallığı olan ülkenin başkenti Oslo, milli marşı ise Alt for Norge'dir.

 Norveç Hangi Kıtada Yer Alır?

 Norveç, Avrupa kıtasında yer almaktadır.

 Norveç Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Ülke Avrupa kıtasının en kuzeyinde ve İskandinav bölgesinde yer alır. Norveç, İsveç, Rusya ve Finlandiya ile komşudur.

 Norveç Hangi Dine Mensup?

 İskandinav ülkesinin resmi dini yaklaşık 11 asırdır Protestan Lutheristtir.

 Norveç Hangi Dili Konuşuyor?

 Norveç, toplam 29 harften oluşan Norveççe konuşuluyor. Bunun dışında Kvence ve Danca resmi olarak tanınan diller arasında yer alıyor.

 Norveç Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 Norveç'te Dan ve Norveç alfabesi kullanılıyor. Ülkenin yazı sistemi ise Latincedir.

 Norveç Hangi Takvimi Kullanıyor?

 Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinin çoğunda olduğu gibi Norveç'te de Miladi takvim kullanılmaktadır.

 Norveç Hangi Para Birimini Kullanıyor?

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 Ülkenin resmi para birimi Norveç Kronudur. Bu para biriminin döviz kodu ''NOK''tur.

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#Norveç#Ülke#Kıta

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