Nöropsikoloji nedir ve neyi inceler? Nöropsikoloji dalı hakkında kısaca bilgiler

Beyinde meydana gelen bozulmalar ve buna benzer rahatsızlıkları inceleyen bilim dalına Nöropsikoloji denilir. Nöropsikolojik tüm değerlendirmelerde beyin ve zihinde gerçekleşen faaliyetler detaylı araştırılır.

Nöropsikoloji Nedir Ve Neyi İnceler?

Beyin ve davranış arasında oluşan ilişkiyi araştıran bilim dalına Nöropsikoloji denilir. Tıpta önemli bir yere sahip olan Nöropsikoloji beyin ve sinir sistemi tarafından oluşan davranışları ayrıntılı olarak inceler. Nöropsikoloji tüm bu vakalara bilimsel açıdan yaklaşır. Beynin yapı ve fonksiyonlarının araştırılması da bu bilim dalı sayesinde olur. Özellikle beyinde meydana gelen bir hasar zihinsel davranışlarda bozukluklar meydana getirir. Oldukça gizemli bir yapı olan beyinde gerçekleşen her türlü değişiklik dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

Nöropsikoloji Dalı Hakkında Kısaca Bilgiler

Beyinde ve sinir sisteminde oluşan hasarları inceleyen Nöropsikoloji bilim dalıdır. Nörologlar beynin yapısı ile fonksiyonlarında meydana gelen her türlü hasarları ayrıntılı bir şekilde incelerler. Buna göre de önlem alırlar. Çünkü beyinde meydana gelecek bir tahribat doğrudan sinir sistemini etkileyebilir. Bu da önemli davranış bozuklukları olarak kendini gösterir. Bazı durumlarda meydana gelen zihinsel ve fiziksel işlev bozukluklarının temelinde beyindeki bu hasar yatabilir. Nörologlar beyinde gelişen bu hasarları ortadan kaldırmak için çeşitli yöntemler deneyebilirler. Bu yöntemler ile uygun tedavi belirtilerek hastalıklara ve tahribatlara karşı erken önlem alınır.

Beyinde gerçekleşen hasarların hangi işlev bozukluklarını yarattığını anlamak için bazı testler yapılır. Bu yapılan değerlendirme testleri ve hasta muayenesi sonucunda kesin tanı konulur. Bunun için Nöropasikolojik testler uygulanarak kişilerin zihinsel farklılıkları da tespit edilmeye çalışılır. Nöropsikolojik testler sonucunda bu görüşmeyi içeren değerlendirme raporları tanı konulmasında oldukça etkilidir. Nöropsikoloji rahatsızlıklarını detaylı bir şekilde incelemek hastalarda tanıyı daha erken ve kesin bir şekilde ortaya koymayı sağlar. O nedenle oldukça dikkatli olmak da gerekmektedir. Bu sayede doğru tedaviler uygulanır.

Nöropsikolojik değerlendirmelerin pek çok faydası vardır. Özellikle bu değerlendirme sonucunda hastaların tüm zihinsel işlevleri ayrıntılı olarak ele alınır. Bunun yanı sıra dil ve konuşma yapısı da incelenir. Herhangi bir travma meydana gelmiş ise okuma yazma ve bilgiler ışığında testler yapılır. Bu noktada hastalarda el ve göz koordinasyonu araştırmasının da üstünde durulması gerekir. Nöropsikolojik değerlendirmelerde düşünme, öğrenme ve hatırlama gibi tüm yeterliliklerin durumu da değerlendirilir. Bunun yanı sıra hastalarda motor gelişim yönleri ile dikkat ve muhakeme gücü de göz önünde bulundurulur. Tüm bu yapılan teslerin sonuçları ise ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

Bazı insanlarda beyin ve sinir sisteminde meydana gelen bozukluklar için yapılan değerlendirmeler çok önemlidir. Bu değerlendirmelerin sonuçları da ayrıntılı bir şekilde ele alınmalıdır. Bu kapsamda yapılan testlerin sonuçları doğru teknik ile yorumlanır. Sonuçlar ile ilgili görüş alınması için bu sonuç ilgili kişilere de yönlendirilir. Sonuçlara göre doğru tanı konulduktan hemen sonra doğru bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Bu kapsamda hastanın yaşam şekli, zihinsel fonksiyonlarının gidişatı da oldukça önemlidir. Tedaviler de tüm bu unsurlar göz önünde bulunudurularak uygulanmalıdır.

Nöropsikolojik değerlendirmeler bazı zamanlarda istenebilir. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda yaşanan zihinsel ve sinir sisteminde oluşan bozukluklar dikkate alınmalıdır. Konuşma konusunda gecikme yaşayan çocuklar, akademik sorun yaşayan ve davranış bozukluğu olan çocuklar da mutlaka Nöropsikoloji uzmanına kontrole götürülmelidir.