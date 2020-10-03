Normal doğum nedir, zor mu ve nasıl yapılır? Normal doğum mu yoksa sezaryan doğum mu seçilmelidir?

Uzmanların ortak görüşüne göre normal doğum hem anne hem de bebek sağlığı açısından daha faydalıdır. Ancak düzenli aralıklarla kontrolden geçirilen anne adaylarının bazı durumlarda sezeryan doğum yapmaları tavsiye edilmektedir.

Normal Doğum Nedir?

Toplam 4 çeşit doğum şekli vardır. Sezeryan, suda doğum ve epidural doğum dışında, vajinal yolla gerçekleşen doğuma normal doğum denir.

Normal Doğum Zor mu ve Nasıl Yapılır?

Normal doğumun kolay ya da zor olması tamamen anneye ve bebeğe bağlıdır. Bebeğin başı ters duruyorsa bu doğum şekli çok daha zor ve acılı olabilir. Buna kısaca ''ters doğum'' adı verilir. Bununla birlikte doğumun çok daha kolay geçmesi için anne sağlığına dikkat etmeli ve günlük olarak yürüyüş yapmalıdır. Çeşitli nefes egzersizleri yapmak ve gebelik boyunca sağlıklı beslenmek de doğumun çok daha kolay geçmesini sağlar.

Normal Doğum mu yoksa, Sezaryan Doğum mu seçilmelidir?

Anne adayları normal doğum ve sezeryan doğum arasında seçim yapmakta zorlanıyor. Her iki doğum şeklinin anne ve bebek için faydaları bulunmaktadır. Normal doğumun en büyük faydası iltihap riskinin bulunmamasıdır. Özellikle enfeksiyon riski taşıyan anne adaylarına bu doğum şekli önerilir. Aynı şekilde kanama riskinin de çok az olduğu normal doğumda sadece perine dikişlerinin izi kalır. Diğer izler ise birkaç ay içerisinde tamamen geçer. Vajinal doğumun sonrasında ağrı semptomları çok az görüldüğü için anne hastaneden kısa süre içerisinde taburcu edilir.

Doktorların ortak görüşüne göre normal doğum bebek sağlığı açısından da faydalıdır. Doğum sonrasında anneden daha çabuk süt geldiği için bebek anne sütü ile daha erken beslenmeye başlar. Bu da onların gelişimin süreçlerini olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda doğum kanalındaki bebek, bazı bakteriler ile karşılaşabilir. Bu ilk başta zararlı bir unsur gibi görünse de aslında bebeklerin bağışıklık sistemlerinin çok daha hızlı gelişmesini sağlar. Yapılan araştırmalar normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin hastalıklara karşı çok daha dirençli olduğunu kanıtlamıştır.

Rahim ameliyatı olmuş annelere ise sezeryan doğum öneriliyor. Bununla birlikte bebek aşırı kilolu ise ya da ters gelme riski varsa normal doğum yerine doğum seçilmelidir.