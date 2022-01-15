Nolur nasıl yazılır? Nolur kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Nolur deyiminin asıl yazılışı ''Ne Olur'' şeklinde olmalıdır. Ne olur deyiminin anlamı ise yalvarırım, lütfen, rica manasına gelmektedir.

Nolur Ne Demek?

Nolur kelimesi halk arasında kullanış şeklidir. Asıl itibariyle söylenirken de yazılırken de ''ne olur'' şeklinde olması gerekmektedir. Ne olur deyimi yalvarma, rica etme manalarına gelmektedir.

Bunun yanında ne olur kelimesi cümleye soru anlamı da katmaktadır. ''Bu arabanın fiyatı en son ne olur?'' cümlesinde genellikle araba satın alırken arabanın en son indirimli fiyatı nedir manasında da kullanılmaktadır.

TDK'ye Göre Nolur Nasıl Yazılır?

İnsanlar kelimelerin asıl anlamlarını daha çok TDK'den öğrenmek istemektedir. Dolayısıyla bakıldığında Nolur yazımı yanlış bir yazımdır. Bu sebeple incelendiğinde TDK'ye göre ''Nolur'' deyimi ya da kelimesi ''Ne olur'' şeklinde yazılmalıdır.

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Ne Olur Kelimesinin Kullanım Örnekleri

- Ne olur beni de götürün köye. (Yalvarma, rica etme gibi.)

- Bu evin fiyatı en son ne olur? ( Ne kadar olur gibi soru manasındadır.)

- Ne olur böyle yapma. ( Deyim olarak yalvarma veya lütfen anlamında)

- Altın en son ne olur bilmem. (Burada da en son nerede kalır manasındadır.)