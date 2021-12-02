Noksan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Noksanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Noksan kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Tam
2- Mükemmel
3- Kusursuz
4- Bütün
5- Tamamen
Noksan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Eksik:
Öz Türkçe bir sözcük olan eksik, 11. yüzyılda literatüre girdi. Eksik kelimesi hem noksan hem de yetersiz anlamında kullanılır.
2- Natamam:
Farsçada -na ek, başına geldiği eklere olumsuzluk anlamı katar. Natamam kelimesi de ,tamamlanmamış, eksik anlamına gelir.
3- Kusur:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan kusur kelimesi, hem hata ve kabahat, hem de noksan manasına gelir.
4- Kem:
Farsça kökenli bir kelime olan kem sözcüğünün ilk anlamı kötü ve çirkindir. Kelime noksan anlamında da kullanılır.
Noksanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Yeni evimizdeki ''eksikleri'' komşuların da yardımıyla birer ikişer tamamlamaya başladık.
2- Şampiyonlar ligindeki temsilcimiz maça 2 ''eksikle'' çıkıyor.
3- Roman henüz natamam olduğu için hiçbir yayınevine göndermedim.
4- Millette ''kusur'' arayacağına önce kendi hatalarını düzeltmelisin.
5- Bu dünyada hiç kimse ''kusursuz'' değildir.
6- Sana ''kem'' gözlerle bakanlar utansın.