Noksan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Noksanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Noksan kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Tam

2- Mükemmel

3- Kusursuz

4- Bütün

5- Tamamen

Noksan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Eksik:

Öz Türkçe bir sözcük olan eksik, 11. yüzyılda literatüre girdi. Eksik kelimesi hem noksan hem de yetersiz anlamında kullanılır.

2- Natamam:

Farsçada -na ek, başına geldiği eklere olumsuzluk anlamı katar. Natamam kelimesi de ,tamamlanmamış, eksik anlamına gelir.

3- Kusur:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan kusur kelimesi, hem hata ve kabahat, hem de noksan manasına gelir.

4- Kem:

Farsça kökenli bir kelime olan kem sözcüğünün ilk anlamı kötü ve çirkindir. Kelime noksan anlamında da kullanılır.

Noksanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Yeni evimizdeki ''eksikleri'' komşuların da yardımıyla birer ikişer tamamlamaya başladık.

2- Şampiyonlar ligindeki temsilcimiz maça 2 ''eksikle'' çıkıyor.

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3- Roman henüz natamam olduğu için hiçbir yayınevine göndermedim.

4- Millette ''kusur'' arayacağına önce kendi hatalarını düzeltmelisin.

5- Bu dünyada hiç kimse ''kusursuz'' değildir.

6- Sana ''kem'' gözlerle bakanlar utansın.