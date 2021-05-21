Nodül nedir ve neden olur? Nodül belirtileri ve tedavisi

Nodül, vücutta ortaya çıkan ve normal olmayan doku büyümesi olarak bilinir. Genelde nodül denildiğinde ilk akla gelen kanser olsa da ciltte oluşan benler de doku büyümesinin örneklerindendir.

Nodül Nedir?

Nodül genellikle normal olmayan doku büyümesi olarak bilinmektedir. Bu gibi durumda vücutta bir nodül oluştuğunda akıllara hemen kanser gelebilir. Aslında cilt üzerinde çıkan beler bile belli başlı nodül çeşitleri arasında gösterilebilir. Özellikle tiroid bozukluğu yaşayan kişilerde de sık sık nodül görülebilir. Bazı durumlarda ise memede ortaya çıkan anormal doku büyümeleri de nodül olarak bilinmektedir. Halk arasında nodülün neden oluştuğu tam olarak bilinmiyor. Birbirinden farklı alanlarda ortaya çıkan bu nodüller erken fark edilerek mutlaka bir çözüm üretilmesi gerekir. Virüsler ve bağışıklık sistemi düşüklüğü nedeni ile oluşan nodüllerde de doğru çözümler gerekir. Nodüller yaşamı olumsuz etkileyen rahatsızlıklardandır.

Nodül Neden Olur?

Günümüzde en sık görülen nodüller tiroid nodülü ve boğaz nodülleri olarak bilinmektedir. Tiroid bezi içerisinde bulunan nodüller mutlaka ciddiye alınmalıdır. Nodül ismi duyulduğunda bile büyük bir korku ve tedirginlik yaratır. Ama bu çoğu zaman endişe verecek bir durum değildir. Özellikle boğazda ortaya çıkan nodüllerin neredeyse tamamı da iyi huylu olarak kabul edilir.

Tiroid bezi tarafından üretilen hormonlar vücuttaki metabolik süreci de doğrudan etkiler. Bu durumda da vücudun çeşitli bölgelerinde farklı nedenlere bağlı olarak nodüller ortaya çıkar. Bu nodüllerin iyi huylu olanlarının yanı sıra kansere neden olanları da bulunur.En fazla nodül tiroid nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Tiroid problemi ile ortaya çıkan nodüller erken fark edildiği takdirde doğru tedavi edilebilir. Böylece kontrol altına alınır.

Nodül Belirtileri Nelerdir?

Nodül belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Nodül boyutu büyük olduğunda bazı bası belirtileri ortaya çıkar. Ayrıca kişide yutma güçlüğü ve boğazda gıcık hissi de meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra çoğu zaman kişide nefes darlığı görülebilir. Bazı nodüllerde ise çok nadir kist içinde kanama meydana gelebilir. Bu durumda da nodülde ani şişlik olur. Boynun ön kısmında ise ağrı hissi oluşur. Çoğu zaman tiroid nodülleri ağrıya neden olmaz. Nodül oluştuğunda en sık görülen belirti boyun bölgesinde dolgunluk ve şişkinlik oluşmasıdır. Ayrıca boyunda yoğun ağrı ve rahatsızlık hissi de yaşanır. Bazı durumlarda ise ses kısıklığının yanı sıra sesler çatallanarak çıkar. Ayrıca kişide nefes almada güçlük de yaşanır.

Nodül Tedavisi Nasıldır?

Nodül tedavisi kişiye hastalığın derecesine göre değişmektedir. İçinde doku olan nodüller sıvı dolu nodüllere göre daha fazla kanser riski taşırlar. Özellikle büyüyen, ağrılı ve sert nodüller de kanser riski taşıyabilir. Nodüllere biyopsi yapılarak tehlikeli olup olmadıkları kontrol edilir. Biyopsilerden çıkan sonuca göre ultrason ile nodül izlenir.

Nodül yüzde 20 oranında büyür ise iğne biyopsisi tekrarlanır. O zaman ameliyat da gerekebilir. Ayrıca sıcak nodüllerde iğne biyopsisine gerek duyulmaz. Bunun yanı sıra nodül 2 cm'den büyükse cerrahi bir müdahale gerekebilir. Kitle olarak büyük ve nefes borusuna baskı yapan nodüllerin ise ameliyat edilmesi önerilmektedir. İri nodülleri çıkan kişide hormon üretimi fazla olursa ilaç ile hormon seviyeleri de mutlaka normale getirilmelidir. Hemen ardından ise cerrahi işlem uygulanabilir.