Nizip Savaşı Tarihi Ve Özeti - Nizip Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Nizip Savaşı tarihte Nizip Muharebesi şeklinde de yorumlanır. İki ordunun çarpıştığı ve ağır kayıplar verdiği savaşlardandır. Bu savaşta Osmanlı İmparatorluğu'nun komutasında Hafız Osman Paşa yer alıyordu.

Nizip Savaşı Nedir? Nizip Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Nizip Savaşı Mısır devleti ve Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan günümüzde ki Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanmış bir savaştır. Nizip ilçesinde yaşandığı için bu savaşın ismine Nizip Savaşı denilmiştir. Nizip Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun mağlup olduğu savaşlar arasında yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu gerileme dönemine girdikten sonra yaşadığı savaşlardan birisi olarak tarihi kayıtlara geçmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu kayıtlarında bu savaş bir hainlik sonucunda kaybedildiği yorumlanmıştır. Dönemin paşalarından olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sonucunda kaybedilen bir savaştır. 1834 yılında Lübnan'da bir ayaklanma gerçekleşti. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya düzenlenen bu ayaklanmayı Dürziler de fırsat bilmişti. Bun karşılık olarak Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başkaldırdılar. Osmanlı İmparatorluğu da bu ayaklanmayı fırsat bildi ve Suriye ve Lübnan'da yer alan Mısır egemenliğine son vermek istiyordu.

40 bin kişiden oluşan Mısır ordusu Halep'te konuşlanmıştı. Bu ordu Osmanlı İmparatorluğu'na saldırma emri geldiğinde Nizip'e hareket ettiler. Tam bu esnada ise Osmanlı ordusu Mısır ordusuna göre daha iyi bir konumdaydı. Bu savaşta baba oğul karşı karşıya gelmişti. İbrahim Paşa ise kanatları tutarak Osmanlı ordusunu savunmak istedi. Mısır ordusu ilk saldırıya geçtiği andan itibaren Osmanlı ordusu ağır kayıplar vermeye başladı. Yaklaşık 4 saat içerisinde Mısır ordusu Osmanlı ordusunu yenmişti. Böylece Kavalalı İbrahim Paşa bu savaştan sonra Anadolu'ya kapıları açıldı. Osmanlı İmparatorluğu ise bu durumdan İngiltere, Avusturya Rusya devletlerinin de yardımını alarak kurtulmayı başardı.

Nizip Savaşı Tarihi

Nizip Savaşı 24 Haziran 1839 yılında gerçekleşmiş olan bir savaştır.

Nizip Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Nizip Savaşı Tarafları

Nizip Savaşı Gaziantep'in Nizip ilçesinde Nizip ovasında gerçekleşmiş olan bir savaştır. Bu savaş Kavalalı İbrahim Paşa komutasında ki Mısır ordusu ve Hafız Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu arasında gerçekleşmiş olan bir savaştır. Aynı zamanda bu savaşta destek olarak Prusyalı komutan Helmuth Von Motke'de Osmanlı İmparatorluğu'ndan yana olmuştur.

Nizip Savaşı Nedenleri

- Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı İmparatorluğu'na ihanet etmesi.

- Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı İmparatorluğu'na ödemesi gereken vergiyi vermemesi.

- Osmanlı İmparatorluğu Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan hoşnut olmaması.

- Lübnan'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya karşı çıkan isyanı ve ayaklanmayı II. Mahmut'un desteklemesi

Nizip Savaşı Sonuçları

- Nizip Savaşı'nı Mısır devleti kazanmıştır.

- Mısır Devleti'ne Anadolu'nun kapıları açılmış oldu.

- II. Mahmut vefat etti yerine ise 1. Abdülmecid getirildi.

- Londra'da savaş sonucu bir konferans düzenlendi.

Nizip Savaşı Önemi

Mısır ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 19. yüzyılda yapılmış olan en kanlı savaşlardan bir tanesidir. Bu savaşın sonucunda Osmanlı İmparatorluğu zayıflamış ve yenilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme döneminde ki savaşlardan birisi olarak bilinmektedir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ihanet etmesi sonucu kaybedilen bir savaştır.