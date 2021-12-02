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Nizamı Alem Ne Demek? Osmanlıda Nizamı Alem Kelimesi Ne Anlama Gelir?

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Nizamı Alem Ne Demek Osmanlıda Nizamı Alem Kelimesi Ne Anlama Gelir

Dilimize Arapçadan geçmiş olan nizam kelimesi intizam sözcüğünden türetilmiştir. İntizam, kural ve tertip anlamına gelirken nizam da usul ve düzen demektir. Alem kelimesi ise hem evren hem de dünya anlamında kullanılır. Bu iki kelimenin birleşiminden oluşan nizam-ı alem tamlaması Allah'ın kainattaki her şeyi belli bir uyum ve ölçüyle yaratması manasına gelir. Nizamı alem ne demek? Osmanlıda Nizamı Alem kelimesi ne anlama gelir tüm detayları ile sizler için derledik.

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 Osmanlıda alem kelimesiyle oluşturulmuş birçok mazmun ve tamlama kullanılmıştır. Bunlardan en bilinenleri ve anlamları şu şekildedir:

 1- Alem-i Misal: Rüyalar Alemi

2- Alem-i Nisti: Yokluk Alemi

 3- Alem-i İmkan: Olanaklar, İmkanlar Alemi

4- Alem-i Nasut: İnsanlık alemi, dünya

 5- Alem-i Ekber: En büyük, en yüce alem

 Nizamı Alem Ne Demek?

 Nizam-ı Alem, dünyaya düzen getiren ve karışıklıkları ortadan kaldıran demektir. Bu kelime tasavvufta, Allah için kullanılır. Nizam-ı Alem, Sünnetullah adıyla da bilinir.

 Osmanlıda Nizamı Alem Kelimesi Ne Anlama Gelir?

 Osmanlıda, devletin bekası için kardeş katilinin vacip olduğunu bildiren yasaya nizam-ı alem denir. Bu yasa Osmanlı Devletinin 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından hazırlanmıştır. Yasanın temel amacı taht kavgalarını önlemek ve devletin idari ve ekonomik açıdan daha da güçlenmesini sağlamaktır.

 Nizam-ı Alem Yasası 1. Ahmet tarafından kaldırılmış, yerine Ekber ve Erşad sistemi getirilmiştir.

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