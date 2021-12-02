Nizamı Alem Ne Demek? Osmanlıda Nizamı Alem Kelimesi Ne Anlama Gelir?

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Osmanlıda alem kelimesiyle oluşturulmuş birçok mazmun ve tamlama kullanılmıştır. Bunlardan en bilinenleri ve anlamları şu şekildedir:

1- Alem-i Misal: Rüyalar Alemi

2- Alem-i Nisti: Yokluk Alemi

3- Alem-i İmkan: Olanaklar, İmkanlar Alemi

4- Alem-i Nasut: İnsanlık alemi, dünya

5- Alem-i Ekber: En büyük, en yüce alem

Nizamı Alem Ne Demek?

Nizam-ı Alem, dünyaya düzen getiren ve karışıklıkları ortadan kaldıran demektir. Bu kelime tasavvufta, Allah için kullanılır. Nizam-ı Alem, Sünnetullah adıyla da bilinir.

Osmanlıda Nizamı Alem Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Osmanlıda, devletin bekası için kardeş katilinin vacip olduğunu bildiren yasaya nizam-ı alem denir. Bu yasa Osmanlı Devletinin 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından hazırlanmıştır. Yasanın temel amacı taht kavgalarını önlemek ve devletin idari ve ekonomik açıdan daha da güçlenmesini sağlamaktır.

Nizam-ı Alem Yasası 1. Ahmet tarafından kaldırılmış, yerine Ekber ve Erşad sistemi getirilmiştir.