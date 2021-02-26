Niyetsiz Hacı Ya Bağdattan Döner Ya Arafattan atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çok fazla bilinmese bile son dönemlerde ilgi çeken atasözleri içerisinde niyetsiz hacı ya Bağdat'tan ya Arafat’tan atasözü gelmektedir.

Niyetsiz Hacı Ya Bağdattan Döner Ya Arafattan Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İşini doğru dürüst planlanmayan ve düzgün bir hale sokamayan birçok kişi, yaptığı hatayı ne kadar geç anlarsa anlasın mutlaka doğru yola dönmelidir. Diğer bir ifadeyle zararın neresinden dönülürse kar şeklinde de bu atasözü üzerinden değerlendirilir.

Niyetsiz Hacı Ya Bağdattan Döner Ya Arafattan Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Niyetsiz hacıya Bağdat'tan döner ya Arafat’tan atasözünü amaca uygun değişik yerlerde değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda cümle içerisinde veya tek başına da kullanılabilen etkili atasözünden biridir.

‘’Bu konuda her ne kadar yanlış yapmış olsan bile, niyetsiz hacı ya Bağdat'tan döner ya Arafat’tan.’’