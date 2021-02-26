Niyet Hayır Akıbet Hayır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yapılan her işte esas olan niyettir; insanın bir şeyi yaparken aklından neyi geçirdiği ve bu doğrultuda neyi amaçladığıdır.

Niyet Hayır Akıbet Hayır Atasözünün Anlamı

Niyet hayır akıbet hayır atasözü, insanların başlamış oluğu her işin tamamının hayırlı devam edebilmesi için kullanılan en anlamlı atasözlerinden biridir.

- Niyet hayır akıbet hayır atasözü; Temelinde iyi niyetle başlanmış durumda olan bir işin sonunda olumlu bir şekilde biteceği anlamına gelir.

Niyet Hayır Akıbet Hayır Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Her insan kendince yaptığı her işin iyi bitmesini ister ancak bazen bu durum olumsuz sonuçlar yaratabilir. Böyle olumsuzlukların olmaması için insanlara yönelik bir öğüt niteliği taşıyan Niyet hayır akıbet hayır atasözü cümle içinde kullanımına örnek olarak;

- Yapacağın her işe yalnızca kendi açından değil herkes açısından iyi niyetle başla çünkü "Niyet hayır akıbet hayır."