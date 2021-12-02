Niyazi İsminin Anlamı Nedir? Niyazi Ne Demek? Niyazi Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Ülkemizde yaklaşık 39 bin kişi Niyazi ismini kullanmaktadır. Bu kişilerin yarısından fazlası İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşıyor.

Niyazi İsminin Anlamı Nedir?

Niyazi ismi, günahlarının bağışlanması için Allah'a dua eden ve yalvaran kimse demektir. Bu ismin kökeni ''niyaz etmek'' fiilidir. Niyaz etmek sözcüğü ise iki farklı anlamda kullanılır.

İlk Anlamı: Allah'tan mağfiret dilemek.

İkinci Anlamı: Yalnızca Allah'a kulluk etmek

Niyazi Ne Demek?

1.yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren kullanılmaya başlanan Niyazi ismi, niyaz sözcüğünden türetilmiştir. Niyaz hem yalvaran ve dua eden hem de istek, arzu, temenni anlamına gelir.

Niyazi adı birçok ünlü mutasavvıf şair tarafından kullanılmıştır. Bu şairler arasında en bilineni Malatya doğumlu Niyazi Mısri'dir. 1618 - 1694 yılları arasında yaşamış olan Niyazi Mısri'nin en önemli eserleri Divan-ı İlahiyat ve Vahdetname'dir.

Niyazi Adının Özellikleri, Analizi ve Kökeni

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Niyazi ismini taşıyan kişilerin ortak özellikleri yardımsever, cana yakın ve fedakar bir kişiliğe sahip olmalarıdır. Onlar için arkadaşlık ve dostluk ilişkileri de en az aile kadar önemlidir. Bu nedenle vefasızlığı asla affetmezler ve aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun eski arkadaşlarıyla görüşmek isterler.

Niyazi isminin en önemli özelliklerinden bir diğeri hoşgörüdür. Katılmasalar bile başkalarının fikirlerine saygı gösterirler. Bununla birlikte yeni fikirlere de her zaman açıktırlar.